«Мобиус Технологии» усиливает мультивендорную экспертизу

В рамках стратегии по развитию мультивендорной команды «Мобиус Технологии» продолжает наращивать экспертизу по работе с разными вендорами ИТ-оборудования — от российских до китайских. В последнее время в компанию вышли три известных в отрасли инженера по работе с системами хранения данных: Данила Исаев из HPE, Александр Дианов из Huawei и Григорий Гохман из Dell EMC. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

В компании отмечают, что сейчас в отрасли разворачиваются три основных тренда — вектор на импортозамещение, активное внедрение на рынок оборудования из Китая и продолжение работы на ИТ-системах международных производителей, таких как IBM, HPE, Dell/EMC, Oracle, Hitachi, Cisco и др.

«Пока на рынке мы видим острый дефицит и спрос на высокопрофессиональных специалистов, которые умеют работать с оборудованием ушедших вендоров — поскольку крупнейшие заказчики не могут быстро перенести некоторые критические важные ИТ-системы. Но спрос растет и на решения из Китая, а также — на разработки отечественных компаний. Поэтому продолжаем расширять команду, а следовательно, и нашу экспертизу по большинству наиболее востребованных вендоров, включая российские», — сказал Дмитрий Брумирский, директор департамента технического сервиса компании «Мобиус Технологии».

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«Мобиус Технологии» — системный интегратор и сервис-провайдер, работает на рынках России и СНГ более 10 лет. Предоставляет услуги по технологическому консалтингу на аппаратном, системном и прикладном уровнях. Команда высококвалифицированных ИТ-инженеров, архитекторов и консультантов обладает опытом работы как с международными, так и с российскими вендорами. Собственный учебный центр «Академия Мобиус» также оказывает услуги переквалификации и подготовки ИТ-кадров. В своей деятельности компания руководствуется принципами устойчивого развития и корпоративной цифровой ответственности.