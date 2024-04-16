«СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране

Эксперты «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру» изучили рынок труда за 2023 г. и выяснили средний размер заработной платы по отраслям и социально-демографическим характеристикам, а также узнали о зарплатных ожиданиях россиян в 2024 году. Так, по результатам исследования мужчины в среднем получают 88,3 тыс. руб. руб., женщины — 61,2 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «СберАналитики».

Специалисты «СберАналитики» также установили, что самым наибольшим средним уровнем зарплаты обладает население обоих полов в возрасте 35-44 лет. Их оклад составляет 82,5 тыс. руб. При этом наибольший рост за год зафиксирован у молодых сотрудников до 35 лет (+23,4 %).

Данные исследования позволяют оценить и «возрастной портрет секторов экономики». Так, в гостиничном бизнесе, ИТ и торговле работает больше всего молодежи. Доля сотрудников в возрасте от 18 до 34 лет в этих отраслях составляет 39, 36 и 31% соответственно.

Самые «возрастные» сектора экономики — это деятельность в области культуры и спорта, коммунальный сектор (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), а также здравоохранение. Здесь доля сотрудников старше 55 лет составляет 33, 32 и 31% соответственно.

По данным исследования сервиса «Работа.ру» среди более 3500 соискателей из всех регионов России, в среднем россияне в 2024 г. отметили желаемую зарплату в размере 123 500 руб. в месяц.

Пожелания по заработной плате мужчин и женщин коррелируются в зависимости от возраста соискателей. Так, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в этом году хотели бы зарабатывать 96 300 руб., а женщины указали цифру в 96 500 руб.

Опрошенные россияне в возрасте от 25 до 29 лет претендуют на сумму 126 400 руб. В этой возрастной группе женщины хотели бы получать 126 700 руб., а мужчины — 118 800 руб.

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются среди россиян 30–34 лет (137 800 руб. в месяц), где мужчины хотели бы получать 146 900 руб., а женщины — 111 200 руб. Люди в возрасте от 35 до 39 лет планируют зарабатывать 135 900 руб. в месяц (мужчины — 152 300 руб. и женщины — 122 500 руб.).

125 100 руб. — желаемая зарплата у россиян в возрасте от 40 до 44 лет. Так женщины в среднем претендуют на зарплату в размере 113 000 руб., а мужчины — 157 500 руб. Россияне в возрастном диапазоне 50-54 года рассчитывают получать 135 900 руб. Мужчины хотели бы зарабатывать 162 500 руб., а женщины — 114 400 руб.

Люди старше 55 лет хотели бы в среднем зарабатывать 110 600 руб. Так мужчины рассчитывают на 119 900 руб., а женщины — на 96 600 руб.

В ходе исследования также выяснилось, что работа и доходы в значительной степени определяют место жительства россиян. Именно уровень зарплаты – основная причина, по которой россияне переезжают или хотят переехать из одного региона в другой. Так ответили 52% респондентов в ходе онлайн-опроса, проведенного «СберАналитикой» в октябре 2023 г.

Достойная оплата труда – один из ключевых факторов, влияющих на выбор профессии и места жительства. В исследовании «СберАналитики» отмечено, что чаще других планируют переезд люди с высоким и средним доходом, молодежь и россияне в возрасте до 40 лет. Среди других ключевых стимулов для смены места жительства – повышение уровня комфорта жизни (34%) и более благоприятные климатические условия и экологическая обстановка (26%).

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Исследование проходило на основе панели «Мониторинг экономики регионов» «СберАналитики» за 2023 г.

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 108,6 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.

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