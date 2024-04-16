Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, и компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявили о технологическом партнерстве. Теперь клиенты Selectel могут автоматизировать управление DS/ML-моделями с помощью MLOps-платформы Neoflex Dognauts на выделенных серверах или в облаке провайдера.

Neoflex Dognauts — это MLOps-платформа, которая обеспечивает автоматизацию полного цикла разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Платформа позволяет управлять коллективной работой Data Science команд и включает инструменты разработки, обучения, внедрения и мониторинга DS/ML-моделей. Решение построено на базе популярных Open Source инструментов: сред разработки Jupyter, Visual Studio Code и RStudio, платформ MLflow, Airflow и Seldon Core, хранилища фичей Feast и других. Продукт внесен в реестр отечественного ПО (№17601), а Open Source-компоненты в его составе позволяют избежать зависимости от одного ИТ-поставщика.

Платформа Neoflex Dognauts может быть развернута как на выделенных, так и облачных серверах Selectel. В случае выбора выделенных серверов заказчики получают индивидуальную конфигурацию нод под оркестрацией платформы Neoflex NEOMSA на базе Kubernetes, изоляцию в аттестованной по требованиям ФСТЭК стойке и широкий пропускной канал для связи с локальной инфраструктурой. В облаке заказчикам доступно оперативное масштабирование вычислительных ресурсов с оплатой их фактического потребления за счёт использования продукта Managed Kubernetes от Selectel. В обоих сценариях для эффективного управления платформой разворачиваются вычислительные кластеры с высокопроизводительными GPU.

«В рамках стратегии развития продуктового портфеля в сфере ML и обработки данных мы хотим объединить как можно больше российских платформ для машинного обучения, — отмечает Владислав Кирпинский, директор направления облачной интеграции Selectel. — Благодаря нашему партнерству с Neoflex заказчики получают готовую MLOps-платформу практически на любой конфигурации серверов Selectel с требуемым уровнем информационной безопасности».

«Партнерство с Selectel мы видим как объединение экспертов индустрии в своих областях с целью реализации доступного и надежного облачного решения для сложных ML-задач. Это позволит заказчикам сконцентрироваться на бизнес-задачах, а не на управлении инфраструктурой. Также клиентам будут доступны экспертиза и проектный опыт специалистов Neoflex — для быстрого и эффективного процесса разработки и внедрения моделей машинного обучения», — сказала Лина Чуднова, лидер продукта Neoflex Dognauts.