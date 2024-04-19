«Хекслет» внедрила ИИ-помощника в более 2000 тестов для студентов-разработчиков

Онлайн-школа программирования «Хекслет» запустила виртуального учебного помощника Tota AI на базе ChatGPT. Нейросеть поможет студентам при прохождении проверки полученных знаний. При возникновении трудностей айтишники могут обратиться к подсказке, которая направит на выбор правильного решения. Ранее на базе Tota AI был создан карьерный консультант, который помогает ИТ-специалистам оценить и улучшить резюме. Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Помощник Tota представлен во всех образовательных курсах «Хекслета» и в более чем 2000 тестов проверки знаний. У студентов будет возможность во время прохождения тестов получить подсказки, которые позволят самостоятельно прийти к правильному решению. В теоретических уроках доступны примеры кода, которые можно объяснить с помощью нейросети при нажатии на кнопку «Объясни код». Система поможет айтишникам сделать конспекты уроков, таким образом, у них будет возможность сконцентрироваться на коммуникации с наставником и кодинге.

Tota AI помогает студентам в работе над кодом. Теперь они смогут оптимизировать и улучшить свои решения за счет интеграции нейросети. На сайте доступен инструмент, с помощью которого можно повысить качество написанного кода, при этом Tota AI подскажет студенту, что именно было улучшено, и почему.

В дальнейшем онлайн-школа планирует расширить присутствие генеративных нейросетей в образовательном процессе. На данный момент нейросети помогают студентам при написании и обработке кода, а также при подготовке резюме.

«Технология Open AI успешно применяется в образовательном процессе «Хекслета». Tota AI, разработана на базе ChatGPT и уже оптимизирует время карьерных консультантов, оценивая и улучшая резюме наших студентов. Мы будем и дальше развивать сервисы на базе искусственного интеллекта, чтобы участники курсов получали максимально эффективное обучение. Теперь у ИТ-специалистов будет возможность самостоятельно разобраться с отдельными задачами, которые не требуют погружения наставника курсов. Мы рассчитываем на то, что Tota станет отличной поддержкой для студентов», — отметил сооснователь онлайн-школы программирования «Хекслет» Кирилл Мокевнин.

Ранее, в результате опроса аналитики «Хекслета» выяснили, что больше половины опрошенных ИТ-специалистов (65%) используют ИИ в своей работе.

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«Хекслет» — онлайн-школа программирования, обучающая ИТ-профессиям более 12 лет. По данным независимого исследования НИУ ВШЭ, 80% выпускников «Хекслета» получают работу в ИТ-организациях. Среди образовательных продуктов компании есть фундаментальные программы, а также курсы повышения квалификации для разработчиков и корпоративное обучение.