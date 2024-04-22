Группа компаний «Элемент» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 год

Группа компаний «Элемент», разработчик и производитель электроники объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Ключевые финансовые и операционные показатели за 2023 г.

Выручка выросла на 46% год к году до 35,8 млрд руб. Ключевым драйвером роста стало значительное увеличение спроса на российскую электронную компонентную базу.

EBITDA выросла на 68% год к году до 8,7 млрд руб. вследствие увеличения объемов производства и повышения операционной эффективности группы.

Чистая прибыль увеличилась на 93% год к году до 5,3 млрд руб. за счет оптимизации расходов при росте объемов производства.

Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 г. за счет роста прибыльности группы.

Капитальные затраты составили 11,8 млрд руб. в 2023 г. против 3,1 млрд руб. годом ранее. Рост связан с увеличением инвестиций группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также разработку новой продукции и технологий.

Среди инвестиционных проектов – расширение производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 200 мм, модернизация кристальных производств и запуск линий по корпусированию микросхем в пластик.

Новые разработки предприятий группы включают запуск в серийное производство серии 32-разрядных микроконтроллеров на ядрах RISC-V, создание линейки модулей связи и навигации, а также линейки электронной компонентной базы для нужд промышленности и энергетического сектора.

Численность персонала выросла на 22% до 8 745 человек. Развитие бизнеса группы и запуск новых инвестиционных проектов требуют постоянного привлечения новых высококлассных сотрудников и подготовки профильных специалистов в партнерстве с ведущими техническими ВУЗами страны.

Президент АО «Элемент» Илья Иванцов: «Пять лет назад группа компаний «Элемент» объединила ведущие предприятия микроэлектронной отрасли страны в единый вертикально-интегрированный холдинг полного цикла. Сегодня компания – безусловный лидер рынка, обеспечивающий более половины объема российского производства электронных компонентов. По ключевым показателям группа продолжает демонстрировать уверенный рост: в прошлом году выручка увеличилась на 46%, а чистая прибыль – на 93%. По темпам роста выручки и рентабельности бизнеса группа значительно опережает большинство крупнейших мировых производителей микроэлектроники. Необходимость достижения технологического суверенитета и, самое главное, технологического лидерства страны вместе с увеличением числа отраслей-потребителей микроэлектроники российского производства создают мощный потенциал для продолжения роста бизнеса группы. Для компании это значит, что на ближайшие годы стратегическим приоритетом в развитии станут такие направления, как ускоренное развитие производственных мощностей, разработка новых технологий и продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также усиление позиций группы на российском и международном рынках».

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Группа компаний «Элемент» является разработчиком и производителем электроники. В состав группы входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция АО «Элемент» применяется в различных отраслях экономики.