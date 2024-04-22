Группа «Циан» объявляет о планах корпоративной реструктуризации

Группа «Циан» объявила о планах корпоративной реструктуризации. Новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированная в Республике Сейшельские острова, собирается провести редомициляцию в Российскую Федерацию. После этого компания планирует сделать акционерам публичное предложение об обмене; реструктуризация не затронет бизнес-процессы компании.

В связи с текущей макроэкономической, геополитической и регуляторной ситуацией, а также сбоями, влияющими на надлежащее функционирование инфраструктуры по учету прав акционеров и проведению расчетов, и делистингом компании с Нью-Йоркской биржи (NYSE), произошедшим в 2023 г. группа «Циан» активно разрабатывала доступные опции корпоративной реструктуризации с целью защиты интересов акционеров, устранения любых препятствий для осуществления их прав (включая права на получение дивидендов) и поддержания устойчивости и ликвидности их инвестиций в «Циан ПиЭлСи» (CIAN PLC) на протяжении последних двух лет.

Несмотря на то, что детали и конкретные этапы упомянутого выше процесса реструктуризации в настоящий момент еще находятся в процессе обсуждения, группа, как прозрачный и ориентированный на соблюдение прав акционеров бизнес, полагает, что на данном этапе будет целесообразным объявить о предварительных планах потенциальной корпоративной реструктуризации.

В связи с указанными выше соображениями и вследствие того, что группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, и все доходы группы поступают из Российской Федерации, группа оценивает перенос холдинговой компании группы в юрисдикцию Российской Федерации как оправданный шаг. Предполагаемые изменения не повлияют на повседневную деятельность группы, структуру управления или планы развития. Совет директоров группы продолжит действовать в наилучших интересах акционеров группы и других заинтересованных сторон, уверяют в «Циан».

В рамках указанных процессов основатели и другие владельцы акций компании, за исключением владельцев ADS (далее совместно именуемые «акционеры, чьи акции не находятся в свободном обращении») недавно провели техническую реорганизацию, в результате чего новая холдинговая компания Cian Technology Ltd, в настоящее время зарегистрированная в Республике Сейшельские Острова и принадлежащая акционерам, чьи акции не находятся в свободном обращении (Cian Technology), приобрела контроль над компанией. В результате данного обмена Cian Technology владеет долей около 70% в CIAN PLC.

Реорганизация была структурирована как обмен ценных бумаг, в результате которого акционеры, чьи акции не находятся в свободном обращении, обменяли свои акции в компании на акции Cian Technology. Как отмечалось выше, группа считает, что указанный обмен носит исключительно технический характер и не влияет на фактическое владение компанией.

В настоящий момент ожидается, что в случае выполнения необходимых предварительных условий, включая получение необходимых корпоративных одобрений и разрешений регулирующих органов, дальнейшие шаги будут предполагать следующее: Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже; и Cian Technology инициирует публичное приглашение делать оферты, адресованное, с учетом применимых нормативных ограничений, остальным акционерам компании, после чего начнутся торги акциями Cian Technology. В настоящее время ожидается, что, с учетом применимых нормативных требований, публичное приглашение делать оферты будет сделано на коммерческих условиях, аналогичных обмену с участием акционеров, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Дальнейшие шаги будут зависеть, помимо прочего, от результатов приглашения делать оферты, и компания своевременно сделает необходимые раскрытия информации в соответствии с применимыми требованиями.

Как было отмечено выше, на текущем этапе обсуждаемые выше планы корпоративной реструктуризации являются предварительными, зависят от множества факторов, включая выполнение ряда предварительных условий, которые могут изменяться время от времени, в частности, в связи с рыночными, регуляторными или иными изменениями.