CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

МТС объявляет рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год

ПАО «МТС» объявляет о решениях, принятых Советом директоров компании на заседании 23 апреля 2024 г. Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2024 г, одобрить выплату дивидендов за полный 2023 г. в размере 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. В случае принятия этого решения акционерами МТС может выплатить до 68,6 млрд руб. по итогам 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 3 июня 2024 г.

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 гг., в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» в течение каждого календарного года.

Новая дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат дивидендов в течение календарного года по рекомендации Совета директоров. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

После публикации CNews власти остановили многомиллиардную закупку «железа» Росреестром

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В Европе заставят производителей чинить электронику, когда закончилась гарантия

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024