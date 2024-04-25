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Auxo стала партнером фирмы «1С»

ИТ-компания Auxo объявила о партнерстве с фирмой «1С». Это партнерство подтверждено статусом «Официальный партнер» и ориентировано на предоставление комплексных решений для бизнеса с использованием программных продуктов от «1С».

Партнерство компаний позволит клиентам получить комплексное решение, объединяющее экспертизу Auxo в области ИТ-консалтинга и оптимизации бизнес-процессов, а также инструменты «» для автоматизации и управления данными.

Auxo преимущественно будет специализироваться на внедрении продуктов «1С» для Enterprise-сегмента: «1С:ERP Управление предприятием 2»; «1С:Управление холдингом 8»; «1С:ERP. Управление холдингом»; «1С:Зарплата и управление персоналом»; «1С:Документооборот».

Auxo предлагает клиентам услуги, связанные с внедрением и поддержкой программных продуктов «1С», а также индивидуальные решения, специально разработанные под потребности заказчика.

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