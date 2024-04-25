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Команда Serverspace в ОАЭ объявляет о запуске облачного провайдера Falconcloud

Serverspace, провайдер облачных сервисов, объявляет о расширении своего присутствия на Ближний Восток. Команда из ОАЭ запустила продажи и развернула Falconcloud – новую платформу, которая позволит пользователям, ведущим бизнес в этом регионе, управлять облачной инфраструктурой и оплачивать сервисы провайдера в дирхамах через местные банки. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Falconcloud.ae соответствует всем критериям качества, установленным Serverspace, и предлагает аналогичный набор облачных сервисов, которые доступны и на основной платформе. Пользователи имеют возможность разворачивать облачную инфраструктуру на основе enterprise-оборудования в различных дата-центрах по всему миру, а также использовать дополнительные сервисы для работы над ИТ-проектами, например, DNS, CDN, инструменты разработчика и т.д.

Ближний Восток – это регион, который находится в стадии активного экономического подъема. Компании в ОАЭ сталкиваются с проблемой эффективного управления, обработки и хранения больших объемов данных. Облачные технологии, такие как Falconcloud, предлагают масштабируемую и гибкую инфраструктуру, которая позволяет организациям адаптировать свои вычислительные ресурсы в соответствии с текущими потребностями.

«Falconcloud.ae – это бренд, который поможет Serverspace укрепить свое присутствие на Ближнем Востоке. За счет большого количества малых и средних предприятий, которые активно внедряют облачные технологии, а также сообщества российских предпринимателей потребность в облачных технологиях растет. Мы рады предложить им наши услуги и уверены, что Falconcloud будет способствовать развитию ИТ-проектов в регионе», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Serverspace продолжает стратегию расширения на международной арене и планирует увеличивать свое технологическое влияние на другие рынки облачных технологий в мире. Это позволит большему количеству компаний переходить на облачные технологии и работать с сервисами провайдера в удобном, адаптированном под рынок формате.

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Serverspace – облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux, Windows и российских ОС из любой точки мира менее чем за минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.

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