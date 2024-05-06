«Ростелеком» и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области подписали партнерское соглашение. Провайдер и бизнес-сообщество договорились о плотном сотрудничестве в части продвижения услуг «Ростелекома» членам Союза. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оксана Галимьянова, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома» на Урале: «В прошлом году "Ростелеком" проанализировал профили клиентов-представителей малого и среднего бизнеса. Мы выявили, что использование цифровых технологий увеличивает срок жизни компаний. Например, организации, подключившие виртуальную АТС, наращивают потенциал увеличения собственной выручки в среднем на 20% и получают новые возможности для развития своего дела. Партнерство с Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области позволит еще большему количеству компаний региона внедрять цифровые инструменты, оптимизирующие их работу».

Предприниматели уже сегодня могут подключить такие сервисы как «Интернет», «Виртуальная АТС», «Мобильная связь» и ВЦОД. Услуга «Wi-Fi для бизнеса» позволит в короткие сроки организовать беспроводной доступ в Сеть для клиентов и сотрудников. Также компаниям доступен сервис «Видеонаблюдение», который не только обеспечивает контроль, но и помогает предпринимателям быть в курсе всего, что происходит в их компании из любой точки страны, где есть интернет.

«Ростелеком» постоянно обновляет банк цифровых решений. Например, компания запускает технологический радар для индустрии ритейла, который может собирать и предоставлять информацию о доступных технологиях, способных решать специфические отраслевые бизнес-задачи. Кроме того, оператор завершил разработку нового сервиса «Цифровой консультант». Аватар, созданный на основе искусственного интеллекта, будет информировать покупателей о продуктах и отвечать на вопросы, без привлечения сотрудников.

Лариса Устюжанина, генеральный директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области: «Наше сообщество объединяет более 5000 предпринимателей. Малый и средний бизнес оказывает весомое воздействие на социально-экономическое развитие области, именно поэтому один из важнейших ориентиров экономической политики – создание и поддержание максимально благоприятного климата на этом рынке. В нынешних реалиях дальнейшее развитие компаний невозможно без комплексной цифровизации. Соглашение поможет местным предпринимателям узнать еще больше о новых возможностях и попробовать внедрить в свое дело ИТ-технологии».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.