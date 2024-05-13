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ИТ-кластер «Ростелекома» возглавит Дарий Халитов

Дарий Халитов, ранее занимавший должность вице-президента по развитию информационных систем, назначен на должность старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелеком». Об этом CNews сообщил представитель компании.

На новой позиции в прямом подчинении президенту компании Дарий возглавит блок информационных технологий и ИТ-кластер группы компаний «Ростелеком». Его основной задачей будет реализация следующей фазы ИТ-стратегии компании, ориентированной на период 2024-2030 гг.

Дарий будет сфокусирован на развитии ИТ-команды и создании новой стратегии ИТ-кластера до 2030 г., учитывая динамические планы развития всей компании. Завершит мероприятия по трансформации ИТ-ландшафта и перехода на отечественные решения в условиях полного импортозамещения ПО и радиоэлектронного оборудования. Также Дарий реализует новые стратегические направления: создание ИТ-кластера с коммерческой составляющей, внедрение стратегии искусственного интеллекта и повышение эффективности процессов разработки ПО.

Дарий более шести лет работает в «Ростелекоме» и имеет более чем десятилетний опыт работы в области информационных технологий на финансовом и телекоммуникационном рынках. Он принимал ключевое участие в трансформации «Ростелекома» в провайдера цифровых сервисов и последние два года занимал должность вице-президента по развитию информационных систем. Дарий отвечает за развитие ИТ-ландшафта, внутреннюю цифровизацию компании и импортозамещение ПО. Он успешно реализовал десятки приоритетных и стратегических ИТ-проектов, сформировал эффективные кросс-функциональные команды и трайбы. Дарий также активно участвует в деятельности профессионального ИТ-сообщества, занимает различные руководящие позиции в отраслевых ассоциациях и входит в рабочие группы по ключевым направлениям развития отрасли.

Дарий Халитов окончил в 2011 г. Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. В 2013 г. окончил магистратуру Российского университета дружбы народов по направлению «Управление проектами». До прихода в «Ростелеком» работал в банке «Открытие» и ИТ-компании «Неофлекс».

Кирилл Меньшов, ранее отвечавший за ИТ-кластер «Ростелекома», покинул компанию по собственному желанию.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Кириллу Меньшову за неоценимый вклад в развитие компании. Он успешно реализовал стратегию цифровой трансформации “Ростелекома”, оптимизировал ключевые бизнес-процессы, существенно расширил портфель ИТ-продуктов и создал уникальную команду. Уверен, что Дарий Халитов на новой позиции укрепит и обогатит этот вклад», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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