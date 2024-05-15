«МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», на открытой конференции «МТС Платформа 2024» представила новые функции на основе искусственного интеллекта — бьютификацию и умный зум.

Функция бьютификации поможет пользователям не беспокоиться о своем внешнем виде во время онлайн-встреч. Алгоритмы на основе машинного обучения немного осветляют и выравнивают цвет кожи, а также сглаживают ее мелкие дефекты.

Благодаря умному зуму участники встречи смогут всегда оставаться в центре кадра. Камера автоматически фокусируется на лице и приближает его, если пользователь отклонился от камеры или сместился на край ее обзора.

Каждую из функций можно включить одним кликом прямо во время встречи. Подключение функционала доступно по запросу в техподдержку «МТС Линк».

«МТС Линк» активно внедряет искусственный интеллект в свои решения с 2023 года. Сегодня пользователям доступна текстовая расшифровка и автоматическое подведение итогов встреч, ИИ-шумоподавление, размытие и замена фона. А «МТС Линк Чаты» стали первым российским корпоративным мессенджером с ИИ-ассистентом, который генерирует краткое содержание длинных переписок.

«Гибридный и онлайн-форматы работы определяют новые требования сотрудников к собственному внешнему виду. Презентабельно выглядеть на онлайн-конференциях так же важно, как и на очных деловых встречах. Мы стремимся делать общение на нашей платформе максимально комфортным, поэтому внедрили функции, которые помогут пользователям лучше выглядеть и увереннее чувствовать себя в кадре. Надеемся, что это обновление положительно повлияет на исход многих ответственных мероприятий», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций «МТС Линк» Дмитрий Крюков.