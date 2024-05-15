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Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB

Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB. Программа началась 13 мая и продлится в течение четырех недель. В течение этого времени блогеры будут обучаться изучать основы создания качественного контенте в онлайн-формате и получат практические знания от наставников и крупных блогеров, таких как: Карина Мурашкина, Мария Миногарова и многие другие. Об этом CNews сообщили представители NUUM.

NUUMLAB – это программа, состоящая из цикла видео и онлайн-вебинаров для привлечения и развития начинающих креаторов в рамках видеоплатформы. На интенсиве они получат знания о развитии в сфере контента и работе с ним, правильному использованию фукнционала NUUM, заработку на платформе, а также юридических аспектах работы с рекламой.

Блогеры, успешно прошедшие все модули и выполнившие все задания, могут претендовать на «бонусную программу», в рамках которой они получат трех месячную денежную поддержку от платформы. На разных этапах выплаты составят от пяти до 10 тыс. руб. ежемесячно.

Также, после прохождения основной части программы у блогера появится возможность попасть в «закрытое комьюнити» авторов и в дальнейшем стать наставником программы NUUMLAB.

«Помимо работы с профессиональными авторами, нам важно менять саму культуру блогинга: снижать порог входа, делать процесс развития в контенте простым и ясным. Мы готовы делиться с новичками не только знаниями, но и финансово поддерживать создание уникального контента», – сказала руководитель проекта Наталья Братчикова.

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NUUM — пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

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