CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

Odyssey Consulting Group предложит компаниям WMS-систему для автоматизации склада российского вендора «ЛТ Менеджмент»

Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и компания «ЛТ Менеджмент», вендор системы управления складом LT WMS, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Odyssey предлагает клиентам зрелое российское решение для автоматизации складских процессов.

Компании Odyssey Consulting Group и «ЛТ Менеджмент» объявили о заключении партнерского соглашения. По условиям партнерского договора Odyssey Consulting Group будет внедрять и развивать решение LT WMS на складах заказчиков, а также оказывать услуги по поддержке системы.

LT WMS — это система управления ежедневными складскими операциями, их автоматизации и контроля, а также оптимизации хранения и экономии ресурсов склада. С LT WMS консультанты Odyssey помогут компаниям повысить скорость и качество обработки клиентских заказов, автоматизировать приемку, размещение, отбор и отгрузку товаров, ввести полное сквозное отслеживание товаров с учетом маркировки, серийных номеров или партий.

«LT WMS подойдет компаниям, которые стремятся автоматизировать бизнес-процессы на базе российских технологий и оптимизировать управление складскими операциями. Мы рады адаптировать наш накопленный в консалтинге опыт для принятия новых вызовов вместе с нашими клиентами и превосходить их ожидания при реализации проектов», — сказал Андрей Лукин, директор практики решений для дистрибуции и производства Odyssey Consulting Group.

При внедрении LT WMS консультанты Odyssey Consulting Group используют комплексный подход к автоматизации ежедневных складских операций — анализируют слабые места бизнес-процессов на складе, вводят улучшения для оптимизации операций, внедряют подходящие компании ИТ-решения. Для компаний-заказчиков это возможность построить ИТ-инфраструктуру, которая позволит экономить ресурсы склада и эффективно управлять его работой.

Компания «ЛТ Менеджмент» основана в 2003 г. как один из первых профессиональных операторов складской логистики в России. С 2009 г. компания специализируется на оказании услуг логистического консалтинга, оптимизации и автоматизации складских бизнес-процессов, внедрении систем управления складом (WMS), разработке инновационных систем голосового управления операциями, консультационной и технической поддержке эксплуатации складских комплексов.

Odyssey Consulting Group уже 27 лет внедряет лучшие российские и мировые решения для цифровизации бизнеса. За это время консультанты Odyssey накопили экспертизу в сфере складской логистики и помогли автоматизировать складские операции десяткам крупных ритейлеров и предприятий, таким как OBI, «Восточная техника», Melon Fashion Group, «Фреш Маркет», Barloworld Mongolia, Savage.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Крупнейший в России производитель сигарет отказался от софта Oracle в пользу российской CRM

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

«Софтлайн» покупает индийского системного интегратора

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом?

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024