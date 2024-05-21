Почти две трети самозанятых полностью ушли из найма

Ventra Go!, цифровая платформа гибкой занятости, провела федеральный опрос среди категории самозанятых и выяснила, почему многие предпочли самозанятость штатной работе. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go.

Опрос проведен независимым исследовательским центром по запросу Ventra Go! по аудитории граждан России со статусом самозанятых. В нем приняли участие три тыс. самозанятых работников из 16 городов-миллионников. Большинство респондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 г., 22,1% — в 2021 г. и 17% — в 2020 г. Опрошенные самозанятые подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ритейла и e–com (14,5%), ИT (13,1%), а также оказывают онлайн-услуги в колл-центрах и на маркетплейсах (11,9%).

Только треть (34%) опрошенных самозанятых совмещают подработку со штатной занятостью. Большинство из тех, кто не ушел из штата, приняли решение зарегистрировать самозанятость, потому что им нужен дополнительный доход (43,5%). 31% отмечает, что им нравится деятельность, которую осуществляют в формате самозанятости, а у каждого пятого появилась необходимость в формировании гибкого графика. Помимо этого, 13,5% решили узаконить деятельность, которую вели до этого.

Уйти из найма приняли решение 64,4%. Среди причин увольнения самозанятые называют заинтересованность в работе на себя (38%), а также недовольство графиком работы в штате (31%) или оплатой труда (30%).

По данным опроса, самозанятые ищут подработки на сайтах с вакансиями (43,2%), через знакомых (30,7%), на платформах гибкой занятости (28,7%) и в социальных сетях (27,4%). Чуть меньше половины респондентов (48,7%) проверяют отзывы о заказчике перед началом подработки.

Говоря о финансовых целях, которые осуществились благодаря подработке, респонденты отметили, что стали выбирать более качественные товары и услуги (53,8%). Больше 21% опрошенных накопили на покупку техники, одежды или предметов быта, а каждому пятому (20,8%) стало хватать на развлечения и походы в рестораны. Только 4,8% занялись вопросами здоровья.

«Тенденция, согласно которой все больше самозанятых склоняются к работе на себя или стремятся формировать индивидуально график занятости, говорит в первую очередь о том, что меняется рынок труда. Сегодня найти подработку стало гораздо проще, чем 10 или даже 5 лет назад. Развитие цифровых платформ и приложений, удобный процесс поиска заказов, быстрый онбординг, отсутствие необходимости ездить в офис для оформления и возможность уже в день подработки легально получать заработок на карту — все это снижает порог входа, поэтому количество людей, которые выбирают гибкую занятость, растет», — сказала Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!

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Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! — HR Tech платформа временной занятости. Ventra Go! объединяет заказчиков и исполнителей. Сегодня в мобильном приложении платформы более одного млн исполнителей и 130 брендов — крупнейших ритейл-сетей России. Платформа представлена во всех регионах России, а также на рынке Казахстана. В 2021 г. привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. от фонда ЗПИКФ «Фонд пре-АйПиО 1» Д.У. АО «ВИМ Инвестиции». Платформа показывает ежегодный рост в 3,5 раза.