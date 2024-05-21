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Выручка RUVDS по первому кварталу выросла на более чем 30%

Выручка RUVDS в первом квартале выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время у компании появилось почти 3,5 тыс. новых клиентов, заказавших виртуальные серверы как на российских, так и на зарубежных площадках. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Индустрия продолжает меняться, адаптируясь к новым реалиям, и мы можем сказать, что ставка RUVDS на географический фактор продолжает себя оправдывать. Если пару лет назад особым спросом пользовались наши зарубежные площадки, то сегодня мы отслеживаем другой тренд: две трети новых клиентов выбрали площадки, расположенные внутри страны. За последние два года нам удалось нарастить число серверов в полтора раза, и цифры, которые мы видим сегодня, обеспечены в том числе и этими мерами», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

При этом более половины виртуальных серверов, созданных на иностранных площадках компании в первом квартале, пришлись на мощности RUVDS в Казахстане и Турции. В то же время спрос на вычислительные мощности, размещенные в западной Европе, не претерпел заметных изменений.

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RUVDS — один из ведущих российских хостинг-провайдеров VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «Финам», финансовая группа БКС, Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и другие. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).

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