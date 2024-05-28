Lansoft – новый национальный вендор, претендующий на лидерство в области бизнес-решений для крупного бизнеса

Четыре платформенных low-code-решения в сегменте корпоративного софта вошли в единый продуктовый портфель нового бренда Lansoft. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Холдинг Lansoft объединит решения брендов: «Турбо», LDM, BPMSoft, Goodt. Топ-менеджеры четырех компаний-вендоров, вошедших в ИT-холдинг, объединились, чтобы обмениваться лучшими практиками, а также предоставить заказчикам полный спектр решений для всех потребностей бизнеса. В его продуктовый портфель войдут одни из лучших российских решений:

ERP – комплексная автоматизация основных бизнес-процессов предприятия, известная под брендом «Турбо», CRM – решения для управления взаимоотношениями с клиентами бренда BPMSoft, SRM – решения для управления взаимоотношениями с поставщиками бренда BPMSoft, BPM – технологичная low-code платформа для создания собственных бизнес-приложений и ИT-решений бренда BPMSoft, HCM – системы для развития персонала предприятия бренда Goodt, BI-платформа – система бизнес-аналитики Insight компании Goodt, ECM – решения для управления документооборотом и неструктурированным контентом предприятия, известные под брендом LDM и др.

Все решения холдинга являются готовыми тиражными продуктами, которые используются десятками, а в некоторых случаях и сотнями крупных компаний в России на протяжении многих лет. Программные продукты способны обрабатывать большие объемы данных, выдерживать нагрузку, создаваемую десятками тысяч пользователей системы и поддерживать гибкую систему настройки для реализации ключевых бизнес-преимуществ предприятий.

В системах учтен опыт лучших мировых практик создания ПО для крупного бизнеса, продукты взаимодополняют друг друга и формируют надежный технологический стек, позволяющий автоматизировать все основные процессы современного цифрового предприятия: от бюджетирования и маркетинга до управления складской деятельностью и жизненным циклом оборудования.

Холдинг будет активно инвестировать как в текущую линейку продуктов, так и дальнейшее расширение продуктового портфеля.

На базе продуктов, входящих в холдинг Lansoft, разрабатываются карты индустриальных решений для компаний из финансовой, нефтегазовой, металлургической, химической отраслей, а также для ритейлеров, дистрибьюторских компаний, фармацевтических организаций и производителей товаров повседневного спроса (FMCG). В дальнейшем планируется создать типовые архитектуры использования программных продуктов и для других сфер. Данный подход обеспечивает крупному бизнесу переход на отраслевое российское ПО и взаимодействие на всех этапах с уже знакомыми продуктами.

В портфеле холдинга также есть целый ряд облегченных версий программных продуктов, позволяющих организациям малого и среднего бизнеса внедрить у себя передовые ИТ-решения.

Генеральным директором ИT-холдинга Lansoft назначен Андрей Шарак. «Объединение зрелых, уже зарекомендовавших себя на рынке линеек продуктов, – это ответ на потребность среднего и крупного бизнеса в обслуживании в формате «одного окна», – сказал он. – Подобный подход минимизирует необходимость в коммуникациях с большим количеством разных вендоров, в сложной интеграции решений между собой, а также исключает риск внедрения продукта без четкой дорожной карты. В фокусе внимания Lansoft – усиление и консолидация продаж, маркетинга, партнерских программ, единые стандарты качества разработки, использование лучшего мирового опыта».

Андрей Шарак работает в сфере информационных технологий более 22 лет. До прихода в ИT-холдинг Lansoft Андрей 16 лет занимал ключевые посты в российском и центрально-европейском офисах лидера в области производства программного обеспечения для управления бизнесом – корпорации SAP, где возглавлял продажи программных продуктов в ключевые индустрии, руководил созданием и развитием облачного бизнеса в странах СНГ, а с 2019 г. возглавлял подразделения консалтинга и поддержки.



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Lansoft – ИT-холдинг, в котором работают более 1,4 тыс. сотрудников. Он обладает разветвленной сетью из более 170 авторизованных партнеров по продаже и внедрению продуктов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО.