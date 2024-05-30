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Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время

4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works.

Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения подходят как для Enterprise-сегмента со сложным конвейером разработки, так и для небольших проектов, например, чтобы настроить прозрачное управление знаниями и задачами.

Эксперты компании поделятся опытом повышения продуктивности для всех участников процесса и разберут несколько ключевых моментов:

  • Как проходит цифровая трансформация и внедрение AI-ассистентов.
  • Сколько ресурсов можно экономить за счет гибкой настройки конвейера CI/CD.
  • Каковы реальные возможности масштабирования IT без увеличения операционных расходов.

Для кого

Инструменты Platform V Works дают преимущество на каждом этапе разработки, но в первую очередь, вебинар будет полезен:

  • Product Manger и Product Owner,
  • разработчикам и тестировщикам,
  • DevOps и DevSecOps.

Спикеры:

Сёмочкин Александр, директор по развитию Platform V Works

Астраханцев Виталий, владелец продуктов Platform V Works

Регистрация открыта.

erid:LjN8K448EРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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