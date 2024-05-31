«Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными

«Ростелеком» и DIS Group договорились о расширении сотрудничества в области управления данными. DIS Group расширит свою линейку в области работы с данными решениями от компании «Тдата», чтобы комплексно решать потребности своих заказчиков и партнеров.

Сотрудничество «Ростелекома» и DIS Group поможет компаниям решить задачу импортозамещения и перестройки ИТ-ландшафта с помощью отечественных продуктов в области управления данными. Компании уже реализуют совместные проекты для ряда промышленных и финансовых организаций.

Продукты «Тдата» (дочерняя компания «Ростелекома) предназначены для решения бизнес-задач, связанных с большим объемом данных: от построения корпоративных хранилищ и озер до сложной аналитики с применением искусственного интеллекта.

В портфель DIS Group входят решения для управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации. Одним из ключевых продуктов линейки DIS Group является промышленное ETL-решение «Плюс7 ФормИТ» (разработчик – «Дата Инновации»), которое позволяет собирать данные, осуществлять проверки качества из различных корпоративных информационных систем, а также других источников, включая файлы, веб-формы, электронную почту и другие сервисы.

Портфолио DIS Group также включает в себя продукты производителя «Юниверс Дата» для выстраивания полного цикла управления данными и по управлению мастер-данными.

Партнерство позволит «Ростелекому» и DIS Group значительно расширить возможности своих решений для хранения и обработки данных, в том числе обеспечить оценку качества, профилирование и интеграцию данных. Совместные решения обеспечивают сбор, обработку и анализ данных для компаний любых отраслей, включая телеком, ритейл, промышленность, медицину, страхование, логистику и государственный сектор.

Сергей Носов, вице-президент – директор по искусственному интеллекту и управлению данными «Ростелекома», сказал: «Развитие экономики данных сегодня - национальный приоритет. “Ростелеком” прикладывает значительные усилия для развития собственного дата-кластера и создания конкурентных коммерческих решений в области управления данными. На наш взгляд архитектура Платформ управления данными должна быть похожа на конструктор, который легко и просто перестраивается под нужды бизнеса, и для которого всегда можно найти недостающие элементы на открытом и свободном рынке. Наши инвестиции в создание экосистемы компонент Платформы управления данными направлены на укрепление независимости и экономического суверенитета нашей страны. Наше партнерство с DIS Group – это важный шаг на пути к здоровой экосистеме, где разнообразие сильных игроков обеспечивает постоянное совершенствование технологий для устойчивости и роста российского бизнеса».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, отметил: «Наша компания уже достигла заметных результатов в процессе импортозамещения решений для управления данными на российском рынке. Расширение сотрудничества с компанией “Ростелеком” позволит предоставить нашим заказчикам передовые технологии для эффективной работы с данными и повысить потенциал для трансформации бизнеса. DIS Group обладает широкой сетью партнеров, которая поможет “Ростелекому” выйти на новые рынки сбыта, а для нашей компании – это возможность обогатить портфель решений лучшими технологиями для создания корпоративных хранилищ данных».