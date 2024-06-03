Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в свое развитие более 184 миллиардов рублей

С момента создания особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» ее резиденты и компании-арендаторы вложили в развитие высокотехнологичных производств более 184 млрд руб. и создали свыше 18 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Компании разрабатывают и выпускают на территории особой экономической зоны инновационную продукцию в области микроэлектроники, фармацевтики, медицины, фотоники и других перспективных отраслей. Рекордный рост по экономическим показателям продемонстрировали производители товаров для здравоохранения, которые обеспечивают москвичей и жителей других регионов страны отечественными лекарствами, высокотехнологичным медицинским оборудованием и изделиями. В 2023 г. эти компании создали почти 1000 новых рабочих мест, что в два раза больше, чем за предыдущий год», — сказал Максим Ликсутов.

Сегодня в особой экономической зоне столицы работают более 200 предприятий, из которых свыше 100 имеют статус резидента и получают налоговые преференции. По поручению Сергея Собянина город оказывает им поддержку, благодаря которой компании могут расширять объемы производства высокотехнологичной продукции и создавать новые решения.

Например, резидент ОЭЗ — компания «ТЗМОИ» — расширил ассортимент и начал производить новые модели паровых стерилизаторов со сниженным потреблением воды и с USB-разъемом для быстрого переноса информации. Разработчик микросхем «Дизайн-центр “Союз”» создал образцы программируемой логической интегральной схемы, которая применяется в космической и специальной аппаратуре. Компания «Академия-Т» начала производство препарата для людей с непереносимостью лактозы. Он содержит лактазу — фермент, который отвечает за расщепление молочного сахара.

Кроме того, экономические показатели предприятий ОЭЗ растут благодаря реализации офсетных контрактов.

«Из 10 соглашений на поставку лекарств и медизделий семь предполагают строительство или модернизацию производств на площадках ОЭЗ. Так, в 2023 г. в рамках таких контрактов заработал ряд производств: лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний завода “Р-Опра”, абсорбирующего белья для взрослых предприятия “ВИП Камилла”. Кроме того, открылись новые линии по выпуску медизделий для стомированных больных предприятия “ГемаТех”», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На базе ОЭЗ работают четыре межотраслевых кластера — фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В 2023 г. статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получили 16 компаний.

***

«Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь ее шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров.