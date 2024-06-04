«ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили о старте технологического сотрудничества. Соглашение направлено на усиление позиций компаний на российском рынке систем управления данными и обработки БД.

В рамках заключенного соглашения специалисты «ИТ-Экспертизы» будут оказывать поддержку партнерам в части использования СУБД Tantor Special Edition 1С в крупных высоконагруженных системах предприятий на территории РФ, а также в ключевых проектах импортозамещения. Дополнительно планируется обмен опытом в вопросах использования систем и прикладных решений, построенных на технологической платформе «1С:Предприятие» версии 8, функционирующих в экосистемах СУБД Tantor и отечественных ОС.

Tantor Special Edition 1С — высокопроизводительная СУБД со встроенными графическими инструментами управления и администрирования, оптимизированная для работы с решениями на платформе «1С:Предприятие» — 8. Продукт разработан на основе PostgreSQL, включен в реестр российского ПО Минцифры и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах, в том числе на базе ОС Astra Linux.

«Подписанное соглашение с компанией «ИТ-Экспертиза» – стратегически важный шаг к более полному удовлетворению запросов российских заказчиков в части управления базой данных. Они ищут систему, доказывающую свою стабильность, работоспособность, и поэтому многие из них выбирают СУБД Tantor как альтернативу западным ERP-решениям. Экспертная партнерская поддержка поможет нашей системе быть всегда «в форме», и это еще больше повысит внимание к ней на рынке. Предварительные результаты подобной совместной деятельности уже дают нам уверенность в том, что мы будем только наращивать и развивать активность в этом направлении», -– отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Объединение технологических экспертиз наших компаний позволит создать уникальное предложение на рынке в области применения современных российских решений для самых взыскательных заказчиков», – сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза».