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CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока

Российские компании CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока (регион MENA).

Первое решение, с которым планируют выйти на новые рынки CorpSoft24 и 3DiVi, это совместная разработка в области безопасности: биометрическая система защиты рабочих станций и приложений от несанкционированного доступа.

«За распознавание лиц отвечает продукт 3DiVi – Face SDK. Он уже отлично зарекомендовал себя среди российских и зарубежных заказчиков благодаря высокой точности и скорости идентификации, кроссплатформенности (Windows, Linux, Android, iOS) и поддержке работы с различными устройствами видеозаписи», – сказал Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

Система непрерывно отслеживает находящегося перед камерой пользователя и сверяет его лицо с лицом владельца учетной записи. «Сервис биометрической защиты» от CorpSoft24 управляет дальнейшими действиями персонального компьютера в случае инцидента: инициирует блокировку экрана или всей рабочей станции, сохраняет фото потенциального злоумышленника.

Поставки решения в страны Северной Африки и Ближнего Востока запланированы на вторую половину 2024 г. Это позволит компаниям расширить рынок сбыта и наладить взаимодействие с зарубежными партнерами для запуска дальнейших проектов.

«За последний год-полтора процессы выхода ИТ-компаний на рынки Азии и Африки стали достаточно хорошо отлажены, ведется активная поддержка этой деятельности со стороны государства. Мы видим значительный потенциал для роста и развития нашей компании за пределами России и считаем, что наши инновационные решения по биометрии смогут занять достойное место на мировой арене», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

По данным аналитической компании Mordor Intelligence, глобальный рынок биометрических решений к 2024 г. оценивается в $51,15 млрд, а к 2029 г. он достигнет $104,22 млрд, сохраняя среднегодовой темп роста 15,30%.

При этом, согласно недавним исследованиям CorpSoft24, в странах MENA потребность организаций в системах безопасности доступа к рабочим местам и корпоративным приложениям сегодня активно растет.

«Подобная динамика свидетельствует о высоком уровне спроса на биометрические технологии по всему миру. Страны Африки и Ближнего Востока сегодня активно сотрудничают с российскими разработчиками: они видят в этом возможность повысить уровень цифровизации с одновременным отказом от доминирующих западных решений, а также ускорить развития собственных компетенций в ИТ», – отметил Андрей Валик, генеральный директор 3DiVi.

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