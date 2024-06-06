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«Нацпроектстрой» и «Группа Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных технологий

ГК «Нацпроектстрой», российский строительный холдинг, и «Группа Астра», участник российской ИТ-индустрии, заключили меморандум о развитии сотрудничества в области информационных и коммуникационных технологий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Документ подписали Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ «Нацпроектстроя» – с одной стороны, и Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра», с другой.

«Сегодня «Нацпроектстрой» достиг практически полной локализации производства высокотехнологичных систем и оборудования для железнодорожной сферы. Сотрудничество с ведущим российским разработчиком ПО – это очередной шаг к абсолютной технологической независимости при реализации инфраструктурных проектов федерального масштаба», – сказал Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по ИТ ГК «Нацпроектстрой».

«Одним из ключевых факторов, обуславливающих необходимость перехода на отечественные решения, является обеспечение безопасности ИТ-систем. Особенно масштабных федеральных проектов, где это очень критично. Стек продуктов «Группы Астра» усилит технологическую независимость ГК «Нацпроектстрой», наше сотрудничество позволит нам взаимно аккумулировать и транслировать этот опыт», – отметил Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

Согласно документу, компании планируют рассмотреть возможность использования в информационном контуре холдинга «Нацпроектстрой» отечественных программных продуктов разработки «Группы Астра», включая операционные системы семейства Astra Linux.

Меморандум направлен на решение задач по созданию высококачественных и надежных информационных систем в соответствии с политикой Правительства России в области цифровизации и импортозамещения, с учетом требований по обеспечению защиты информации.

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