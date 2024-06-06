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«Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве

«Т1 Интеграция» (холдинг «Т1»), «Группа Астра» и управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В рамках партнерства стороны планируют совместными усилиями реализовывать инициативы в сфере импортозамещения для развития отечественной ИТ-отрасли. Соглашение предусматривает научно-техническое взаимодействие по части тестирования многофункциональных платформ и систем, проведения мероприятий, направленных на повышение теоретических и практических навыков экспертов.

«Сотрудничество с «Группой Астра» и компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы» — показатель динамичного роста российской ИТ-отрасли. Совместными усилиями мы намерены активно работать над обеспечением качественного перехода на отечественные решения. Мы также будем поддерживать деятельность профессиональных объединений по обмену практическим опытом в области информационных технологий», — сказала Людмила Игнатов, коммерческий директор «Т1 Интеграция».

«Партнерство с «Т1 Интеграция» и компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы» открывает новые возможности для совместного развития. Объединяя уникальную экспертизу и передовые разработки наших компаний, вместе мы будем создавать актуальные комплексные решения и способствовать ускорению цифровой трансформации в стране», — отметил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками «Группа Астра».

«Пулково реализует масштабную программу импортозамещения. Развивая информационные системы, мы работаем над повышением эффективности бизнес-процессов и устойчивости ИТ-инфраструктуры аэропорта. В рамках нашего стратегического партнерства планируем реализацию совместных проектов», — сказал Андрей Нестеров, директор по информационным технологиям компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (аэропорт Пулково).

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