CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam

В июне 2024 г. позицию директора по развитию продуктов и эко-системы EvaTeam занял Роман Мыскин — эксперт в области российского ПО. В этом статусе Роман будет отвечать за развитие и продвижение российских аналогов Jira, Confluence и Jira Service Management. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

«Меня приятно удивила динамика развития EvaTeam, как эко-системы для бизнеса: за два года, с весны 2022 г., на рынок выведено три полноценных продукта для замены иностранных продуктов, ушедших с российского рынка. Но, если ранее компания работала только над созданием продуктов — к слову, ничем не уступающих аналогам от Atlassian или Microsoft, — то к 2024 г. возникла потребность перехода на следующий этап развития. Сейчас, когда первые внедрения на открытом рынке продуктов EvaTeam уже состоялись, требуется компетентная и разветвленная партнерская сеть, которая позволит развивать эко-систему, расширять и улучшать пул ее продуктов и сервисов», — сказал Роман Мыскин.

ev1.jpg

EvaTeam
Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam

Роман — выпускник Российского технологического университета МИРЭА (1992 г.), эксперт, специалист с огромным опытом работы с российскими и зарубежными компаниями-разработчиками ПО. В его портфолио значатся такие имена, как «Астерос», Microsoft, «Новые облачные технологии». До EvaTeam. С 2020 г., в должности коммерческого директора, Мыскин занимался формированием коммерческой структуры, а также продвижением продуктов и развитием продаж в ООО «Базальт СПО», компании-создателе отечественных ОС и средств виртуализации «Альт».

«Экосистема EvaTeam развивается в весьма специфических условиях: иностранные производители самого разного софта ушли или уходят с российского рынка. Плюс есть определенная законом необходимость перехода на российское ПО до 2025 г. (особенно для предприятий КИИ, т.н. «критической информационной инфраструктуры»). Моя задача в том, чтобы помогать уже созданной тройке продуктов (EvaProject, EvaWiki и EvaServiceDesk) расширять их присутствие на рынке, находить своих потребителей, прислушиваясь к ним и удовлетворяя их потребности; а также — успешно развиваться с помощью эффективной партнерской сети. Отлаженный процесс развития партнерского сообщества также позволит продуктовым командам EvaTeam продолжить работу над новыми сервисами (сейчас в разработке еще четыре новых продукта). А значит, вместе мы сможем поступательно расширять эко-систему EvaTeam, удовлетворяя все новые запросы рынка», — сказал Роман Мыскин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

ИТ-гигант пригрозил лишить программистов высокой зарплаты и карьерного роста, если они не вернутся с удаленки. Не сработало, офис остался пустым

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024