Система виртуализации «Брест» прошла сертификацию в Белоруссии

«Группа Астра» сообщает об успешном завершении процесса сертификации программного комплекса «Средства виртуализации «Брест» (ПК СВ «Брест») версии 3.3 в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Белоруссии. По завершении работ оформлен сертификат № BY/112 02.01. ТР027 036.01 01358. ПК СВ «Брест» успешно прошел все испытания и подтвердил соответствие требованиям регулятора в части безопасности, надежности и качества. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Получению документа предшествовали исследования в ведущей белорусской компании Security Lab LLC, которая специализируется в сфере ИБ, сертификации, декларирования СЗИ и пр. В результате проведенных тестов эксперты убедились, что продукт соответствует действующим госстандартам Республики Беларусь и требованиям, изложенным в техническом регламенте «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY).

«ПК СВ «Брест» в связке с ОС Astra Linux позволяет создавать и централизованно администрировать облачные виртуальные инфраструктуры любого уровня сложности, при этом интегрированные в платформу сертифицированные СЗИ обеспечивают максимальный уровень защиты и самой виртуальной среды, и данных, которые в ней хранятся. Таким образом, ПК СВ «Брест» теперь могут применять белорусские организации, работающие с информацией ограниченного распространения, в т. ч. служебной и затрагивающей интересы физических лиц. Более того, продукт официально разрешено задействовать в составе государственных и других информационных систем, включая критически важные объекты информатизации», — сказал Денис Мухин, руководитель дирекции виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».