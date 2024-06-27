«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга

Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) запускает новое направление FinOps-консалтинга от команды «Инферит Клаудмастер». Сервис поможет организациям оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру и повысить эффективность использования облачных ресурсов. Расширение линейки облачных решений «Инферит» отражает экспертизу вендора в области построения, управления и оптимизации публичных и гибридных облаков. Развитие этого направления способствует реализации стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных ИТ-услуг и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Вендор «Инферит» предоставляет клиентам решения — от аппаратной инфраструктуры и программного обеспечения до облачных сервисов и средств информационной безопасности — для решения задач импортозамещения, построения суверенной инфраструктуры, оптимизации расходов на ИТ и повышения эффективности бизнес-процессов. Услуги управления облачными расходами (FinOps-консалтинг) дополняют линейку облачных продуктов «Инферит».

Сегодня более 80% организаций используют мультиоблачную инфраструктуру. При этом рост расходов на облака часто опережает рост бизнеса. Главными проблемами управления облачными затратами являются отсутствие прозрачности расходов, трудоемкость анализа биллинга от нескольких провайдеров и необходимость оперативно оптимизировать инфраструктуру без ущерба качеству сервисов.

«Инферит Клаудмастер» расширяет свой продуктовый портфель, в который входит сегодня FinOps-платформа для управления облачными затратами, чтобы предоставить клиентам экспертизу и инструменты для эффективного управления расходами на инфраструктуру на базе методологии FinOps (Cloud Financial Management).

«Сегодня каждая компания стремится ускорить цифровую трансформацию и использовать преимущества облаков. В то же время растущие облачные счета становятся головной болью для руководителей. Наш сервис FinOps-консалтинга позволяет посмотреть на расходы под новым углом и выявить возможности для оптимизации, не теряя в скорости и маневренности бизнеса, которые дает облако», — отметил Максим Мантуров, директор по облачным продуктам «Инферит».

«Инферит Клаудмастер» предлагает следующие услуги:

– FinOps-аудит. Эксперты проведут интервью с представителями ИТ, финансов и бизнес-подразделений, которые отвечают за облачную стратегию, бюджеты и использование облаков. Будут проанализированы процессы планирования, закупки, распределения и оптимизации облачных ресурсов, способы учета и анализа расходов. Такой срез позволит оценить уровень зрелости практик FinOps в компании и выявить области для улучшений. По итогам клиент получит развернутый отчет с результатами оценки и практическими рекомендациями по внедрению недостающих практик и процессов.

– Настройка мультиоблачной отчетности. Отчетность — это фундамент эффективного FinOps, поскольку невозможно управлять тем, что не измеряется. Специалисты «Инферит Клаудмастер» возьмут на себя задачу выстроить и настроить мультиоблачную отчетность с учетом потребностей различных ролей — от дашбордов для топ-менеджеров и владельцев продуктов до технических срезов для DevOps и FinOps-инженеров. Наличие единого «источника правды» по облачным тратам в организации — первый шаг к обоснованным решениям и предсказуемости затрат.

– Рекомендации по оптимизации облачной и приватной инфраструктуры. Если компания хочет разово провести анализ своей инфраструктуры на предмет потенциала экономии «Инферит Клаудмастер» готов помочь. Эксперты проведут инвентаризацию всех ресурсов, оценят их утилизацию, соответствие типов и размеров ресурсов реальным потребностям, наличие неиспользуемых компонентов. По итогам будет подготовлен подробный отчет, который наглядно продемонстрирует насколько можно сократить затраты и что именно нужно сделать для оптимизации.

«Наша цель – помочь клиентам оптимизировать расходы на инфраструктуру и повысить эффективность использования облачных ресурсов. Мы готовы провести аудит, настроить отчетность и помочь оптимизировать инфраструктуру для достижения максимальных результатов», — отметил Павел Токарев, директор по технологиями и инновациям «Инферит Клаудмастер».

FinOps-подход позволяет сократить расходы на облака на 10-30% за счет устранения неэффективно используемых ресурсов и применения практик по конфигурированию облачной инфраструктуры. Компании, внедрившие FinOps, в среднем на 50-70% снижают трудозатраты на управление облаком, при этом получая доступ к данным, необходимым для обоснованных решений.

Специалисты «Инферит Клаудмастер» имеют опыт в области FinOps. Платформа управления мультиоблачной инфраструктурой «Инферит Клаудмастер» помогает клиентам повышать эффективность потребления облачных ресурсов. Платформа автоматически собирает данные, составляет детальную отчетность по облакам, дает рекомендации по оптимизации, позволяет контролировать затраты и используемые ресурсы, включает в себя инструменты аллокации затрат. «Инферит Клаудмастер» помогает оптимизировать процессы заказа и выдачи ресурсов, обеспечить их оптимальное распределение по подразделениям. Знания и компетенции, полученные специалистами при разработке и внедрении платформы, будут активно применяться специалистами для дальнейшего развития методологии и услуг FinOps-консалтинга.

«Облака уже доказали свою ценность для ускорения инноваций и обеспечения непрерывности бизнеса. Следующий шаг — выстроить зрелое управление облачными ресурсами, когда расходы полностью прозрачны и обоснованы для бизнеса, а решения принимаются на основе данных. FinOps - это не просто инструмент для оптимизации затрат, но и катализатор качественных изменений в партнерстве ИТ и бизнеса. Поэтому мы видим большой потенциал этой методологии для российских компаний, в том числе с учетом специфики нашего рынка и текущих экономических условий», – сказал Максим Мантуров.