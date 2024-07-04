«Ред Софт» разместил новый выпуск облигаций

Компания «Ред Софт» сообщает о завершении размещения выпуска биржевых облигаций серии 002Р-05 (регистрационный номер выпуска 4B02-05-00372-R-002P от 27.04.2024, ISIN RU000A108VM8). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

1 июля 2024 г. завершилось размещение выпуска биржевых облигаций «Ред Софт» серии 002Р-05 (регистрационный номер выпуска 4B02-05-00372-R-002P от 27.04.2024, ISIN RU000A108VM8). Несмотря на сложное время на облигационном рынке для инвесторов из-за неопределенности относительно будущей траектории изменения ключевой ставки, Компании удалось привлечь инвестиции объемом 100 млн руб., общее количество размещенных облигаций составило 100 тыс. шт. Полученные в ходе размещения денежные средства будут направлены на финансирование основной деятельности «Ред Софт», пополнение оборотного капитала и общекорпоративные нужды.

Ценные бумаги будут обращаться на Московской бирже в течение двух лет и будут погашены 29 июня 2026 г. Инвесторы имеют возможность получать купонный доход по каждой биржевой облигации в размере 20,5% (двадцать целых пять десятых процента) годовых, при этом купонный доход выплачивается ежеквартально. Помимо указанного выше финансового инструмента в обращении на «Московской бирже» находятся еще два выпуска биржевых облигаций компании (серий 002Р-03 и 002Р-04) общим объемом 200 млн руб. Биржевые облигации серии 002Р-03 будут погашены согласно решению о выпуске 04 декабря 2024 г.

«Привлечение финансирования на облигационном рынке является неотъемлемой частью стратегического развития «Ред Софт», направленного на расширение продуктовой линейки Компании и повышение качества оказываемых услуг. Мы продолжаем непрерывно идти вперед и укреплять свои позиции на российском ИT-рынке. Мы чувствует доверие со стороны наших инвесторов, что позволяет нам стремительно расти, решать поставленные перед нами серьезные задачи, планомерно заниматься созданием российских продуктов для достижения технологического суверенитета России. Благодарим всех принявших участие в размещении!», — сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.