Цифровая платформа строим.дом.рф станет базой для реализации механизма эскроу в ИЖС

Госдума в третьем окончательном чтении одобрила федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Цифровой базой для реализации закона станет платформа строим.дом.рф.

«Законодательное регулирование особенностей использования счетов эскроу при подрядном способе строительства частных домов, безусловно, важнейший шаг в сторону развития цивилизованного рынка. Понятный механизм взаимодействия между всеми ключевыми участниками – гражданами, подрядчиками и банками – повысит прозрачность частного домостроения. Денежные средства будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию. Банки, в свою очередь, могут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам за счёт более качественного управления кредитным риском», – прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

При строительстве индивидуального дома с привлечением подрядной организации получить денежные средства со счёта эскроу подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом. Благодаря внедрению нового механизма ИЖС с эскроу и его законодательному закреплению, доля граждан в РФ, отдающих предпочтение строительству частного дома с привлечением профессионального подрядчика, увеличится в три раза.

«Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта следующего года, однако уже сейчас мы пилотируем применение эскроу в рамках соответствующей программы субсидирования подрядчиков под 1% на портале строим.дом.рф. Всё это направлено на повышение прозрачности и безопасности рынка. Более того, после вступления закона в силу на портале также появится информация о фактически построенных подрядчиками домах – тем самым, будет формироваться деловая репутация подрядных организаций на основе проверенного источника информации строим.дом.рф», – отмечает директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

На портале строим.дом.рф предусмотрено взаимодействие всех участников сделки в онлайн-формате. На платформе уже доступен реестр из более чем 1 200 подрядных организаций и более 1 500 проектов домов, из них 270 проектов частных домов – с применением эскроу.

С 1 июля 2019 года механизм счетов эскроу стал обязательным на рынке многоквартирного строительства. Благодаря этому покупатели недвижимости получили надёжные гарантии сохранности своих средств. Большинство россиян, согласно опросу ДОМ.РФ и ВЦИОМ, считают, что покупать жильё в новостройках стало безопаснее. С момента запуска механизма счетов эскроу на рынке МКД не фиксируется появление новых «обманутых» дольщиков.