IVA Technologies и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и «Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявили о подписании партнерского соглашения.

В рамках партнерства компании заявляют о готовности совместными усилиями исполнять инициативы по импортозамещению для углубления импортонезависимости отечественной ИТ-отрасли в сфере видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций.

Соглашение также предусматривает обмен опытом, технологиями и совместное участие в научно-практических мероприятиях и продвижение цифровых продуктов.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративным клиентами «Ростелекома», сказал: «"Ростелеком" – цифровой партнер для федерального и крупного регионального бизнеса. Мы поддерживаем предприятия и вместе создаем цифровую независимость России. Для реализации этих целей вместе с нашими партнерами, ИТ-компаниями, в первую очередь, мы смотрим на внутренний рынок. Конечно, нам еще предстоит пройти определенный путь, чтобы не только создать удобный российский софт и железо, но и обслуживать его, а также бесшовно интегрировать в текущие бизнес-процессы».