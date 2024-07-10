CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Импортонезависимость
|

Скала^р представила новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

Концепция подразумевает создание целостного технологически независимого ИТ-ландшафта на готовых и предустановленных ПАК взамен точечного импортозамещения отдельных информационных систем путем подбора и апробации разрозненных решений. Концепция доказала свою эффективность и является примером для всего рынка: Газпромбанк строит импортозамещенную ИТ-инфраструктуру на Машинах Скала^р.

Объем российского ИТ-рынка составляет 1% от общемирового. В каждой нише существуют десятки продуктов примерно одинакового уровня зрелости. Вендоры конкурируют за финансовые и человеческие ресурсы, нехватка которых усложняет проработку базовых вопросов: обеспечения совместимости и реализации необходимых пользовательских сценариев. Заказчики, со своей стороны, сталкиваются с проблемой выбора соответствующих решений, последующей интеграции с оборудованием, ПО и смежными системами, а также создания надежно работающей инфраструктуры.

Корпорации и госструктуры направляют колоссальные инвестиции в отбор и апробацию решений для замещения отдельных информационных систем в существующем ландшафте. ИТ-службы открывают проекты по импортозамещению, проходят архитектурные и бюджетные комитеты, формулируют технические требования и ПМИ, проводят отбор претендентов, стендирование и сравнение, оценку дельты несоответствия с потребностями, после чего запускают работу с вендорами по улучшению решений. И это только по одной системе, которых в крупной компании может быть несколько тысяч. Большое число взаимозависимостей внутри ИТ-ландшафта приводит к лавине связанных проектов.

Применение концепции ПАК позволяет организациям любого масштаба, в том числе субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), оперативно реализовывать проекты по созданию доверенного технологически независимого ИТ-ландшафта, отказавшись от точечного замещения отдельных информационных систем.

Скала^р предлагает следующий подход:

  • Вместо запуска десятков проектов по импортозамещению в парадигме лоскутного одеяла, заложить фундамент новой технологически независимой ИТ-инфраструктуры на основе ПАК Скала^р.
  • Планировать масштабирование инфраструктуры, используя модульный подход – добавлять модули или Машины по мере функциональной необходимости, а также масштабировать существующие ПАК в зависимости от возрастающих потребностей.
  • Высвободить время и ресурсы на миграцию прикладных систем в готовый ИТ-ландшафт на базе ПАК Скала^р.

Скала^р обеспечивает реализацию концепции «Корпоративная ИТ-инфраструктура 2.0», предоставляя весь необходимый технологический стек. Машины Скала^р реализуют обработку широчайшего спектра нагрузок от систем хранения до распределенных баз данных, аналитики и высокопроизводительных вычислений с применением искусственного интеллекта. ПАК Скала^р гарантируют совместимость компонентов, отказоустойчивость, высочайшую производительность и стабильную работу на предельных нагрузках. Компания несет ответственность за функционал и показатели назначения, а также обеспечивает поддержку и сервис из одного окна, серийность и преемственность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Российским ИТ-компаниям вернули налог на прибыль. Закон принят

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В Samsung Electronics объявлена бессрочная забастовка. Рабочие грозятся остановить производство чипов

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024