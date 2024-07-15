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«СберТех» сообщает о кадровых изменениях

Максим Кутузов назначен управляющим директором «СберТеха». Он будет отвечать за развитие и коммерциализацию решений для продуктивной разработки и эффективного взаимодействия команд в рамках продуктов GitVerse и Platform V Works. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим 10 лет руководил компанией «Перфоманс Лаб», в которой был одним из сооснователей. У него большой опыт разработки технологических продуктов и ведения коммерческой, операционной и хозяйственной деятельности ИТ-компаний на российском и международных рынках. Последние два года Максим Кутузов возглавлял коммерческий департамент платформы «Сфера» (Холдинг Т1), где отвечал за комплексный вывод продукта на рынок.

В 2003 г. Максим с отличием окончил физический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. С 2015 по 2019 гг. прошел ряд управленческих программ в международных университетах. В 2018–2019 гг. обучался по программе EMBA for Eurasia, организованной бизнес-школой «Сколково» совместно с Гонконгским университетом науки и технологий.

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«СберТех»
Максим Кутузов назначен управляющим директором «СберТеха»

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Одна из наших ключевых задач — это повышение эффективности бизнеса наших клиентов с помощью перехода на импортозамещенный технологический стек. Максиму предстоит курировать это стратегическое направление и развивать решения «СберТеха» для продуктивной разработки».

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