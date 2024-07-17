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«Мобиус Технологии» расширяет направления взаимодействия c VK Tech

Инженеры «Мобиус Технологии» прошли обучение по ключевым продуктам VK Tech. Компания продолжает работу над реализацией меморандума, подписанного с VK Tech в конце прошлого года. Цель соглашения — совместно внедрять инновационные решения для ускорения цифровизации российского бизнеса.

Системный интегратор «Мобиус Технологии» повысил технологическую экспертизу по четырем продуктам VK Tech. Среди них — платформа для построения частного облака Private Cloud, объектное хранилище S3 Cloud Storage, рабочее пространство VK Work Space и промежуточное ПО для хранения и обработки данных Tarantool.

Инженеры «Мобиус Технологии» прошли трехмесячный курс по каждому из продуктов и сдали испытания на тестовых стендах. Как сертифицированный серебряный партнер, «Мобиус Технологии» будет оказывать сервисную и консультативную поддержку по решениям VK Tech и их внедрению в общую ИТ-инфраструктуру компаний.

«Мы отмечаем запрос рынка на качественные продукты, позволяющие обеспечить безболезненный переход на отечественное ПО, — отметил Михаил Сизов, управляющий партнер «Мобиус Технологии». — Решения VK Tech универсальны, масштабируемы и просты во внедрении, поэтому мы планируем максимально расширить нашу экспертизу по всему портфелю их продуктов».

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