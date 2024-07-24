«Мегамаркет» запускает проект «Мегаэксперты»

«Мегамаркет» запускает проект «Мегаэксперты», направленный на поддержку и развитие всех, кто только начинает или уже работает в сфере электронной коммерции. Участники получат доступ к онлайн-ресурсам и вебинарам, а также возможность присоединиться к экспертному комьюнити. Первый поток стартует уже 29 июля. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

В рамках проекта будут проводиться бесплатные интенсивы, направленные на ознакомление с работой на площадке, от создания личного кабинета до эффективного управления продажами. Участники также смогут стать членами комьюнити для обмена опытом и налаживания профессиональных контактов. Проект будет полезен тем, кто оказывает услуги селлерам Мегамаркета, и также продавцам, желающим развить свои навыки для успешной работы с маркетплейсом. К интенсивам могут присоединиться все желающие, интересующиеся сферой диджитал.

Содержание интенсива включает в себя три уровня: «Базовый», «Продвинутый» и «Эксперт». Каждый уровень состоит из блока вебинаров и материалов для самостоятельного изучения. При успешном прохождении уровня участнику выдадут сертификат. Информация о Мегаэкспертах с сертификатами уровня «Эксперт» будет опубликована на сайте проекта. Это позволит продавцам, желающим обратиться за услугами по сопровождению на «Мегамаркете», убедиться в том, что конкретный эксперт прошел интенсив и подтвердил свои знания о маркетплейсе.

Статус «Мегаэксперта» присваивается после успешного прохождения первого уровня интенсива и открывает доступ к закрытому комьюнити. Члены получат доступ к полезной информации, касающейся Мегамаркета, будут одними из первых узнавать о нововведениях и изменениях на площадке напрямую от маркетплейса. Также участников сообщества ждут эксклюзивные приглашения на встречи с профессионалами рынка, бизнес-завтраки и другие активности.

Ксения Прохорова, руководитель направления по работе с технологическими партнерами «Мегамаркета»: «Мы всегда на связи с продавцами «Мегамаркета» и игроками рынка, и видим, как часто поступают запросы на услуги сопровождения продавцов на нашей площадке. Проект «Мегаэксперты» позволит нам лично поддерживать всех, кто хочет стать частью сообщества экспертов по работе с Мегамаркетом. В будущем мы планируем регулярно актуализировать содержание интенсива с учётом нововведений на площадке и вызовов рынка, внедрять новые механизмы и развивать сообщество».