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Приглашаем принять участие в масштабном мероприятии GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

26 сентября в Москве пройдет масштабная конференция-выставка GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Приглашаем спикеров, партнеров и участников принять активное участие в мероприятии.

Ведущие эксперты в области цифровых технологий поделятся своим уникальным опытом цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Расскажут о ключевых стратегиях, способных обеспечить успех вашей компании в сфере цифровых технологий. Представят важнейшие инструменты и подходы, необходимые для улучшения взаимодействия с клиентами и развития цифровой культуры вашей организации.

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На мероприятии вас ожидает:

  • Насыщенная конференционная программа
  • Более 80 экспонентов на выставке
  • Более 2000 участников
  • Организованный нетворкинг
  • Много полезной информации, новых знакомств и захватывающих идей

ТРЕКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

  • HR TECH – Опыт внедрения HR-платформ полного цикла, КЭДО, решений по автоматизации подбора, обучения и развития персонала, а также применение BIG DATA и ИИ в HR-процессах.
  • CLIENT TECH – Решения для автоматизации продаж и клиентского сервиса, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чат-боты, голосовые помощники, аналитические инструменты и т.д.
  • MANAGEMENT TECH – Опыт внедрения платформ для оптимизации бизнес-процессов, решений по управлению рабочим временем сотрудников, ЭДО, облачные технологии, сервисы по управлению проектами и многое другое.
  • MARKETING TECH – Цифровые решения для автоматизации маркетинга, платформы аналитики, инструменты персонализации контента и управления рекламными кампаниями.

Дата мероприятия: 26 сентября 2024

Место проведения: Москва, Кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, д.1

Подробнее на сайте: https://globaltechforum.ru/?utm_source=cnews.

erid:LjN8KXe43Рекламодатель: Индивидуальный предприниматель Косинова Татьяна АлександровнаИНН/ОГРН: 771406311940/318774600035201Сайт: https://globaltechforum.ru/

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