ЗАРМы АКБ «Барьер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на основе системного блока вошли в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Средства вычислительной техники в защищенном исполнении производства АКБ «Барьер» в форм-факторе «Системный блок» после «Моноблоков» теперь также внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Эти устройства защищены от утечки информации по каналу ПЭМИН и могут использоваться для обработки информации, содержащей государственную тайну и другие сведения ограниченного доступа. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Модель средств вычислительной техники АКБР.466216.001-01 в форм-факторе «Системный блок» производится АКБ «Барьер» с 2021 года. Она сертифицирована в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 и имеет Сертификат соответствия ФСТЭК России № 4392 от 26.04.2021, действительный до 26.04.2026.

Системный блок ЗАРМа может быть собран в том числе на базе материнской платы «Инферит Техника», производимой в России на заводе вендора во Фрязино и внесенной в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

АКБ «Барьер» входит в направление «Инферит Безопасность» экосистемы российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline). Среди клиентов АКБ «Барьер» — Минтранс России, Следственный комитет России, ФСИН России, Дальневосточное таможенное управление, Счетная палата России. Средства вычислительной техники в защищенном исполнении от АКБ «Барьер» защищены от утечки информации по каналу ПЭМИН и могут применяться на объектах вычислительной техники второй и третьей категории, устанавливаться в выделенных помещениях до второй категории включительно и в защищаемых помещениях. ЗАРМы используются для обработки информации, содержащей государственную тайну и другие сведения ограниченного доступа. Заключения Министерства промышленности и торговли России действительны в течение трех лет.

«Средство вычислительной техники в защищенном исполнении “Барьер” в обоих исполнениях – моноблок и системный блок – соответствуют всем требованиям российской промышленной продукции. Для эффективной защиты информации следует применять решения, проверенные временем и успешно используемые крупными, в том числе государственными, организациями. Наши ЗАРМы уже прошли проверку не только на соответствие всем параметрам, но и временем», — Роман Паршин, генеральный директор ООО АКБ «Барьер», руководитель направления защиты государственной тайны «Инферит Безопасность».