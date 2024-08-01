«АСУ-Интегра» и «Консист Констракшн» заключили соглашение о сотрудничестве

Системный интегратор «АСУ-Интегра» и вендор промышленных контроллеров «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель ‒ увеличение эффективности производственных процессов на предприятиях заказчиков с помощью оборудования Consyst Electronics.

Компания «АСУ-Интегра» специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления производством, предоставляя полный комплекс инжиниринговых услуг для оптимизации технологических операций на промышленных объектах.

Программируемые логические контроллеры Consyst Electronics предназначены для построения различных систем автоматизированного управления. Широкая номенклатура оборудования позволяет конфигурировать оптимальные решения для реализации поставленных задач.

Александр Коймец, генеральный директор «АСУ-Интегра», сказал: «Мы стремимся предоставлять нашим клиентам комплексный подход, который позволит им оставаться в авангарде индустриального инновационного развития. ПЛК Consyst Electronics реализуют в себе передовые технологии и интеллектуальные решения, что обеспечивает эффективность и надежность внедрения в производственные процессы. Наша задача ‒ не просто поставить оборудование, а помочь заказчику освоить новое технологическое решение, встроить его в существующую инфраструктуру и использовать максимально эффективно».

Нина Михайлова, руководитель партнерского отдела «Консист Констракшн», отметила: «Мы рады видеть, как контроллеры Consyst Eletronics помогают «АСУ-Интегра» воплощать в жизнь проекты, объединяя наши усилия и компетенции для успешного развития в сфере автоматизации».