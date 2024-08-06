Второй шанс. Каждый шестой работодатель готов повторно рассмотреть любого из кандидатов, которым когда-то отказывал в трудоустройстве

Дефицит на рынке труда заставляет бизнес пересматривать отношение к претендентам на открытые вакансии. Сегодня 99% компаний так или иначе готовы повторно рассматривать тех соискателей, которым ранее уже отказывали, причем каждая шестая из них не ставит для этого вообще никаких условий. Более того: в промышленных регионах страны больше трети работодателей дают второй шанс абсолютно всем соискателям, без каких-либо требований и предубеждений — показывает аналитика облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Каждый шестой работодатель (12% опрошенных компаний) повторно рассматривает кандидатов на открытые вакансии вообще без каких-либо ограничений — невзирая на их опыт, навыки и общее впечатление от прошедших собеседований. Наиболее активно такой подход применяют представители среднего и крупного бизнеса: это практикуется в каждой четвёртой (23%) компании с численностью от 500 до тысячи сотрудников.

Столь высокую степень лояльности работодатели чаще всего демонстрируют в отношении специалистов финансовой сферы и бухгалтеров (16%), строителей (14%), сотрудников складов и транспорта (13%), рабочего персонала (13%) и производственного персонала (10%).

Показательно, что практика «второго шанса» для каждого соискателя получила особенно широкое распространение в тех регионах страны, где сконцентрированы промышленные предприятия, добывающие и перерабатывающие компании, а также логистические хабы и центры экспертиз.

Так, почти половина (43%) работодателей в Саратовской области, треть — в Ярославской области и Республике Башкортостан (по 33%), в Челябинской области (32%), Красноярском крае (30%), в Нижегородской и Свердловской областях (по 28%), а также каждая четвёртая компания в Ростовской и Ленинградской областях, в Татарстане и Пермском крае (по 26%), в Самарской области (25%) и Воронежской (24%) — готовы без каких-либо условий и независимо от первого впечатления повторно рассматривать кандидатов, которым когда-то отказали. Среди столичных работодателей таких гораздо меньше: только 12% компаний Москвы дают соискателям еще одну попытку.

Большую роль в формировании такого подхода играет ситуация на локальных рынках труда в этих регионах. По данным «hh Статистики», в Москве на одну вакансию приходится 4,2 резюме, это комфортный уровень конкуренции. В то же время в Саратовской области отношение резюме и вакансий составляет 3,3, в Ярославской — 2,8, в Башкирии — 3,2, в Челябинской области — 2,4, в Красноярском крае — 2,6, Нижегородской области — 2,4, а в Свердловской — 2,3. Иначе говоря, конкуренция работодателей за персонал в этих регионах в полтора-два раза острее, чем в столице, и компании там испытывают более заметную нехватку специалистов.

Чувствительным в большинстве этих регионах остаётся и уровень безработицы: по данным Росстата, в Саратовской области и Краснодарском крае это 2,1%, в Башкирии и Свердловской области — 1,7%, в Челябинской области, Татарстане — 1,9%, в Красноярском крае и Нижегородской области — 1,4%.

Кроме того, еще 13% работодателей готовы рассматривать соискателя повторно только при появлении у него релевантного опыта, развитии профессиональных навыков, которых не хватало ранее. Чаще всего это касается ИТ-специалистов (25%), топ-менеджмента (19%) и строителей (17%), а также специалистов финансового сектора (16%) и производственного персонала (15%). Это говорит о тренде на ведение собственного кадрового резерва. Не случайно ранее опрос CRM Talantix показал, что 75% работодателей в России уже ведут собственную базу кандидатов и собирают кадровый резерв. Некоторым компаниям с помощью этого HR-инструмента удаётся закрывать каждую третью новую вакансию, привлекая релевантных кандидатов без дополнительных инвестиций в поиск и найм.

Также 72% российских работодателей согласны рассматривать кандидатов, которые ранее уже были у них на собеседовании, только при том условии, что первая встреча прошла продуктивно и оставила позитивное впечатление. 3% дают соискателю второй шанс лишь в том случае, если он претендуют на другую позицию.

«Социально-экономическая ситуация влияет на практики и подходы компаний к подбору сотрудников. Нарастает не только отраслевая, но и межотраслевая конкуренция за людей — емкость рынка труда ограничена, соискателей не становится больше, и каждый обретает высокую ценность. Понимая это, все больше работодателей идут в сторону эффективной коммуникации и ювелирной работы с человеческим капиталом. И если первое касание кандидата с брендом работодателя уже было, но не привело к трудоустройству, то нет никаких преград, чтобы продолжить отношения и рассматривать человека повторно, без каких-либо “НО”. Кроме того, условия в компании могут быть совершенно иными, ведь бизнес-процессы сегодня меняются очень быстро. Не стоит забывать и о том, что в первый раз причина отказа могла быть объективно некритичной. Чтобы понимать историю взаимодействия с тем или иным кандидатом, удобно вести базу претендентов на вакансии в CRM для подбора и фиксировать причины отказа и другие важные факты о принятом решении. Эти данные в дальнейшем можно использовать и для аналитики, и и для работы над новыми вакансиями: почему, например, несколько месяцев назад вы не приняли этого человека на работу, и готовы ли сейчас рассмотреть его снова»”, — сказала Марина Хадина.