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«Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков

Компания «Информзащита» заключила партнерское соглашение с разработчиком ИБ-решений NGR Softlab. В рамках сотрудничества интегратор будет предлагать клиентам линейку технологических продуктов партнера.

Линейка решений NGR Softlab будет представлена SIEM-системой Alertix, решением класса PAM — Infrascope и аналитическая платформой для решения задач в ИБ — Dataplan. Все продукты включены в реестр отечественного ПО, а Alertix и Infrascope имеют сертификаты ФСТЭК, соответствующие четвертому уровню доверия, что позволяет использовать их на предприятиях с наиболее высокими требованиями к информационной безопасности. Решения универсальны и могут применяться в разных отраслях.

Партнерство также предполагает проведение совместных испытаний и исследований, проектирование и внедрение решений по информационной безопасности в ИТ-системы заказчиков.

«Мы уверены, что благодаря богатому опыту и высокой экспертизе компании «Информзащита» интеграция наших продуктов в ИТ-инфраструктуры заказчиков будет проходить максимально комфортно, что позволит им качественно и в срок оптимизировать работу служб ИБ и повысить устойчивость к киберугрозам», — сказал руководитель партнерского направления NGR Softlab Андрей Созин.

Анатолий Ромашев, директор департамента проектирования компании «Информзащита», также отметил, что продукты российского разработчика «уже доказали свою эффективность на практике». «Мы рады включить их наш портфель. Сотрудничество поможет нам поддерживать курс на импортозамещение, предлагая клиентам надежные отечественные решения, которые отвечают самым высоким требованиям кибербезопасности», – сказал он.

NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты компании включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является участником проекта «Сколково» №1124235.

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