Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году

Промышленная отрасль лидирует по объемам спроса не персонал. Самая дефицитная категория кадров в производстве — квалифицированные рабочие. Спрос на них все выше, их зарплаты растут. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob продолжает следить, как растет заработок квалифицированных рабочих в промышленности. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Москва

За год наибольший темп прироста медианных зарплат среди рассмотренных специальностей в Москве SuperJob фиксирует у швей (+17,6%) и операторов фасовочного оборудования (+16,7%). Средний рыночный заработок швей сейчас достигает 100 тыс. руб. в месяц, фасовщиков — 70 тыс. руб.

Интересно, что динамика средних зарплат промышленных портных и фасовщиков оказалась наибольшей и на отрезке в восемь лет: +150 и 133,3% соответственно по сравнению с 2016 г. А, к примеру, медианный заработок электрогазосварщиков вырос на 126,4%, токарей и сборщиков мебели — в 2,2 раза.

У них же выше и зарплатные максимумы: по 250 тыс. руб. в месяц у электрогазосварщиков и сборщиков мебели, 220 тыс. руб. — у токаря.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге наиболее высокий прирост средней рыночной заработной платы за год — также у портных в легкой промышленности (+21,8%), а еще — у механиков, фрезеровщиков и электромонтажников (плюс по 18,8%).

За восемь лет, как и в Москве, в относительном выражении медианные зарплаты быстрее растут у швей и фасовщиков (плюс 171,4 и 160% соответственно). У электрогазосварщиков средний размер заработка с 2016 г. увеличился на 144,4%.

Максимальные заработные платы выше всего у электрогазосварщиков и сборщиков мебели (по 240 тыс. руб. в месяц). Токари VI разряда зарабатывают до 210 тыс. руб., электромонтажники и плотники — до 190 тыс. руб.