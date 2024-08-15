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В Подмосковье внедрят цифровое управление кадрами

Кадровые документы можно будет вести в информационной системе «Цифровой документооборот “Максимум”». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Используя функционал платформы цифровизации, планируется полностью оцифровать процесс ведения кадровой документации в организациях Московской области. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа. Также к системе цифрового документооборота “Максимум” подключен чат-бот для оперативного информирования сотрудников», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В информационной системе «Цифровой документооборот “Максимум”» реализован полный цикл кадровой работы, начиная с заполнения онлайн-анкеты при трудоустройстве. Сотрудники могут в электронном виде оформить заявления на отпуск или его перенос, ознакомиться с графиком отпусков и локальными нормативными актами, а также другими кадровыми документами. Руководитель организации может просмотреть графики отпусков всех подчинённых и их заявления с указанием сроков рассмотрения, а также воспользоваться функцией массовой подписи документов. Обо всех назначенных задачах пользователей будет уведомлять чат-бот.

Как добавили в Министерстве, кроме госсектора данная разработка может быть внедрена и в коммерческих организациях. Ознакомиться с проектом и оформить заявку на его использование можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Информационную систему разработала ИТ-компания «Максимум», являющаяся подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области. С 1 января 2024 г. цифровой кадровый документооборот уже внедрен у разработчика и планируется к дальнейшему тиражированию.

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