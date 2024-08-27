CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Группа «Циан» представила обновленную информацию о редомициляции Cian Technology

Cian PLC («Циан»), российская онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сообщила, что в рамках процесса реструктуризации компании, о котором было объявлено 22 апреля 2024 г., Cian Technology Ltd (Cian Technology) 26 августа 2024 г. подала документы на регистрацию в Специальном административном районе на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация. Группа ожидает, что регистрация Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, будет осуществлена в начале октября этого года. Компания сделает необходимые раскрытия информации в этом отношении в соответствии с применимыми нормативными требованиями.

Дальнейшие планы (после редомициляции) включают приобретение Cian Technology статуса международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) и направление публичного предложения об обмене, с учетом применимых регуляторных ограничений, другим акционерам компании. Компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года. О запуске такого предложения будет объявлено отдельно после завершения необходимых подготовительных мероприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Власти кардинально упростили правила аккредитации ИТ-компаний

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Авито» вошел в число соорганизаторов «Цифрового Диктанта 2024»

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Исследование «ТМТ Консалтинг» определило лидера российского рынка виртуализации

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS