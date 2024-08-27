Группа «Циан» представила обновленную информацию о редомициляции Cian Technology

Cian PLC («Циан»), российская онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сообщила, что в рамках процесса реструктуризации компании, о котором было объявлено 22 апреля 2024 г., Cian Technology Ltd (Cian Technology) 26 августа 2024 г. подала документы на регистрацию в Специальном административном районе на острове Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация. Группа ожидает, что регистрация Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, будет осуществлена в начале октября этого года. Компания сделает необходимые раскрытия информации в этом отношении в соответствии с применимыми нормативными требованиями.

Дальнейшие планы (после редомициляции) включают приобретение Cian Technology статуса международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) и направление публичного предложения об обмене, с учетом применимых регуляторных ограничений, другим акционерам компании. Компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года. О запуске такого предложения будет объявлено отдельно после завершения необходимых подготовительных мероприятий.