«СКБ Контур» и Mont объявили о начале сотрудничества

«СКБ Контур» и компания Mont подписали соглашение о сотрудничестве. Совместно партнеры будут работать над дистрибуцией для бизнеса сервисов и решений экосистемы «Контура», в том числе в области ВКС и информационной безопасности.

«Компания Mont сегодня – значимый игрок на отечественном рынке дистрибуции ПО. Широкий продуктовый профиль и квалифицированная техническая экспертиза Mont способствуют цифровизации бизнеса и укреплению технологического суверенитета российской ИТ-инфраструктуры. Уверен, старт сотрудничества Контура и Mont позволит повысить доступность внедрения цифровых решений экосистемы Контура и будет способствовать повышению эффективности бизнес-процессов клиентов наших компаний», – сказал руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» в «Контуре» Александр Голубев.

«Партнерство с одним из крупнейших отечественных вендоров «СКБ Контур» позволит нам не только расширить ассортимент предлагаемого ПО, но и поддержать российские компании в их стремлении к технологической независимости. Продукты «Контура» обеспечивают высокий уровень автоматизации и безопасности бизнес-процессов, что помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным и эффективно работать в любых условиях», – сказал руководитель департамента по работе с новыми вендорами Mont Александр Сахаров.