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Whoosh публикует финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2024 года

ПАО «ВУШ Холдинг» — компания-разработчик технологических решений для микромобильности и ведущий оператор кикшеринга в России, объявляет финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «ВУШ Холдинг».

Ключевые финансовые показатели за 6М 2024 г.: выручка кикшеринга – ~6,3 млрд руб., рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; EBITDA кикшеринга – ~2,8 млрд руб., рост 36% год к году; рентабельность по EBITDA кикшеринга составила ~44%; чистая прибыль - ~259 млн руб. за отчетный период; чистый долг на конец I полугодия 2024 г. составил 10,4 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев - 2х.

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Ключевые финансовые показатели за полугодие

Александр Синявский, финансовый директор Whoosh: «Whoosh продолжает быстро расти: выручка за 6 месяцев 2024 года увеличилась на 42% по сравнению с прошлым полугодием. Мы много проинвестировали в расширение парка: за год он увеличился на 50% до 200 тыс шт. При этом показатель чистый долг/12м EBITDA находится на невысоком уровне 2х на 30.06.2024. Мы также продолжаем демонстрировать высокую рентабельность, несмотря на вызовы окружающей экономической среды, связанные с ростом цен: маржа по EBITDA кикшеринга составила 44%. В дополнение хочется отметить, что доля зарубежного бизнеса выросла более, чем в два раза: с 4% до 9,4% выручки группы, мы следуем своей стратегии развития за пределами России, в частности на очень перспективном рынке Южной Америки».

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Ключевые операционные показатели за полугодие

* Выручка компании исключая выручку от продаж самокатов и прочих товаров

** EBITDA компании исключая выручку от продаж самокатов и прочих товаров и соответствующую себестоимость

*** EBITDA кикшеринга, деленная на выручку кикшеринга

**** активный пользователь – пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период.

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