CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: россияне меняют профессию в среднем три раза за жизнь

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы узнать, как часто за их жизнь им приходилось менять профессию и хотели бы они пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другому направлению. Опрос показал, что в среднем респонденты меняли профессию или специальность три раза за жизнь. Среди ответов учитывались как карьерные переходы по смежным направлениям (например, журналистика/PR), так и переобучение совершенно новой специальности (например, бухгалтер/разработчик). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Большинство опрошенных меняли свой карьерный путь хотя бы раз в жизни. Причем единожды это делали 13% участников опроса, каждый пятый россиян (20%) делал это два раза, 18% респондентов — 3 раза, 8% — четыре раза, а пять и более раз за жизнь проходил переквалификацию каждый десятый (10%) опрошенный. 22% респондентов ни разу не меняли сферу деятельности — закономерно, чаще других возрастных групп об этом говорили опрошенные 18-24 лет (38%). Кроме того, одну профессию на всю жизнь выбирали многие респонденты старше 65 лет — об этом рассказали 28% опрошенных этой возрастной группы.

Почти половина (49%) работающих россиян отметили, что хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности, причем женщин среди них больше, чем мужчин (54% против 44%). Также среди тех, кто готов и хотел бы переучиться на новую специальность или профессию, в среднем больше молодых людей в возрасте 25-34 лет (55%) и 35-44 лет (57%). Чаще представителей других сфер деятельности к профессиональному переобучению готовы специалисты банкинга и инвестиций (65%), онлайн-торговли (60%), маркетинга, рекламы и PR (57%).

Согласно опросу, 32% россиян не готовы или скорее не готовы менять сферу своей деятельности, а еще 18% хотели бы, но не могут пройти переобучение по ряду причин. 23% респондентов не хотят проходить переобучение из-за стабильности и безопасности на текущем месте работы — они сомневаются, что смогут найти на рынке что-то лучшее в новой профессии. 17% ссылается на нехватку времени из-за личных или рабочих обязанностей, что мешает им посвятить себя обучению.

Еще одной распространенной причиной (16%) является неуверенность в выборе новой профессии или сферы для переобучения. Материальный вопрос также играет роль: 13% респондентов указывают на невозможность потерять текущий доход или оплатить обучение, а также не видят возможности пройти переобучение за счет компании-работодателя.

av1.jpg

Основные причины, по которым россияне не готовы пройти переобучение на новую специальность или профессию

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса»

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS