«Айтеко» стала официальным партнером Pantum

ГК «Айтеко» сообщила о старте сотрудничества с компанией Pantum – быстрорастущего китайского производителя принтеров и многофункциональных устройств, и получении статуса сертифицированного партнера.

Церемония вручения партнерских сертификатов состоялась в Гуанчжоу, крупном промышленном центре Китая. Представитель ГК «Айтеко», руководитель направления развития Андрей Ищеев присутствовал на мероприятии, где ему были вручены документы, подтверждающие право ГК о включении продуктов Pantum в свою линейку решений.

Для ГК «Айтеко» это сотрудничество открывает новые возможности и выгодные предложения для своих клиентов: передовые решения для оптимизации офисной инфраструктуры, включая современные принтеры и МФУ от Pantum, а также комплексные системы управления печатью. «Это партнерство и сотрудничество с Pantum позволит нам предоставить клиентам более широкий спектр инновационных решений в области офисной печати, соответствующих современным требованиям бизнеса», – отметил Андрей Ищеев. – Понимая важность и ответственность работы с нашими заказчиками, компания Pantum планирует открыть R&D отдел в России. Это значительно повысит уровень удовлетворенности российских пользователей, снизит скорость реагирования на возникающие требования по доработке и локализации продукции Pantum. Планируется проводить активную маркетинговую работу, направленную на повышение узнаваемости китайского бренда во всем мире и в России в частности. В своей зарубежной работе компания Pantum рассчитывает на опыт своих региональных партнеров, к которым теперь относится «Айтеко».

Сфера деятельности Pantum охватывает полный цикл: от исследований и разработок до проектирования, производства и продажи принтеров, расходных материалов и комплексных решений для печати. Ассортимент продукции Pantum разнообразен: от устройств формата A4 до A3, от монохромных до цветных моделей, от простых принтеров до многофункциональных устройств. Кроме того, компания предлагает как аппаратные, так и программные решения.

За относительно короткий срок Pantum добилась значительных успехов в международной экспансии: сегодня сеть продаж компании охватывает более 100 стран и регионов по всему миру. Компания активно расширяет свое присутствие на международных рынках, и партнерство с ГК «Айтеко» станет важным этапом в укреплении позиций бренда в России.

Ожидается, что партнерство положительно скажется на развитии обеих компаний и будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг для конечных пользователей на российском рынке.