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К Mango Office присоединились 19 новых городов

Mango Office я объявила о расширении географии присутствия до 165 городов.

С 16 сентября 2024 г. услугами Mango Office смогут воспользоваться колл- и контакт-центры, отделы продаж компаний из 19 городов России: Октябрьский, Нефтекамск, Обнинск, Арзамас, Павлово, Горно-Алтайск, Абакан, Кызыл, Магадан, Биробиджан, Нарьян-Мар, Дербент, Хасавюрт, Магас, Назрань, Элиста, Нальчик, Майкоп, Черкесск.

Увеличение зоны покрытия позволит местным компаниям подключать свой бизнес к облачным инструментам для записи, расшифровки и анализа коммуникаций как с клиентами, так и между сотрудниками.

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