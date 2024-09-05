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Сбербанк снизил ставку по торговому эквайрингу для новых клиентов

Сбербанк предложил новым корпоративным клиентам специальные условия по эквайрингу: если оплата пройдёт по QR или биометрии ставка по эквайрингу составит 0,3%, а если покупатель оплатит покупку на терминале банковской картой — 1%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Низкая ставка будет действовать шесть месяцев при обороте по эквайрингу до 300 тыс. руб. Как только оборот превысит эту цифру, всё, что свыше, будет рассчитываться по стандартным тарифам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Скидку получат клиенты Сбербанка, которые заключат договор на эквайринг на условиях публичной оферты со счетом зачисления выручки в Сбербанке с 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 г.

Анатолий Попов: «Наши новые терминалы позволяют принимать оплату любыми способами — картами, биометрией, по QR-коду, через SberPay или СБП. И сегодня каждый третий терминал в стране уже принимает оплату «улыбкой». Мы видим интерес к новым методам оплату у самих покупателей: более 30 млн физлиц в «Сбере» сдали биометрию и могут оплачивать покупки, даже если у них с собой нет ни карты, ни смартфона. Уверен, наше предложение поможет популяризовать технологию еще больше и станет для российского ритейла еще одним шагом в эру цифровизации».

Чтобы подключить эквайринг в Сбербанке, нужно оставить заявку на сайте банка или в интернет-банке «СберБизнес». Специалист перезвонит и ответит на вопросы.

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