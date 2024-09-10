Docsvision в топ-10 систем КЭДО по версии CNews

Аналитики Market.CNews подготовили первый в России рейтинг систем КЭДО-2024, а также подробный обзор некоторых решений. Рейтинг составлен на основе сравнения функциональных возможностей, уровня цен, защищенности и других параметров решений, представленных на российском рынке.

Решение КЭДО на платформе Docsivsion вошло в топ-10 самых популярных систем. Внедрение кадрового электронного документооборота упрощает работу HR и бухгалтерии, ускоряет процессы и сокращает затраты компании. Отдельным пунктом идет отсутствие необходимости организовывать и поддерживать бумажный архив. Кадровый электронный документооборот выгоден для всех: электронные документы подписываются онлайн, при этом местоположение сотрудника не имеет значения. Ключевым моментом внедрения КЭДО является то, что процессы должны осуществляться в полном соответствии с Трудовым кодексом и рядом других законов. А значит, внедряемая платформа, реализуя требования бизнеса, также должна полностью удовлетворять требования законодательства.

Решение КЭДО на платформе Docsvision полностью отвечает требованиям законодательства и отличается рядом ключевых преимуществ именно для крупных компаний. Оно адаптируется под специфику предприятия, учитывает все требования информационной безопасности и гибко встраивается в ИT-ландшафт компании. Интегрируется с удостоверяющими центрами (УЦ), в том числе и с внутренним УЦ компании.

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн»: «Существует два типа решений КЭДО c различной фокусировкой. Первый тип — слабо кастомизируемые облачные SaaS решения, сфокусированные на взаимодействии с персоналом и ориентированные больше на малый и средний бизнес, и второй — решения для корпоративного сегмента, которые устанавливаются On-Premise, но при этом ориентированы на комплексную автоматизацию процессов с глубокой кастомизацией под специфику конкретной компании. Решение Docsvision второго типа — для корпоративного сегмента. При этом оно располагает средствами кастомизации и дает возможность организации архива долгосрочного хранения документов (СХЭД), что является сильной стороной платформы Docsvision. Важно, что решение базируется на единой CSP платформе, на которой реализуются и другие процессы управления документами и бизнес-процессами, что снижает стоимость владения системой».