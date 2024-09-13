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Искусственный интеллект поможет «Перекрестку» рассчитать нагрузку сотрудников

Х5 Group внедрила прогнозирование ресурсов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в магазинах торговой сети «Перекресток». «Калькулятор ресурсной потребности» с модулем ИИ – система собственной разработки X5 Tech, которая позволяет рассчитать потребность в количестве персонала для каждого конкретного магазина и повысить эффективность работы торговых точек. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Новая модель прогнозирования на принципах машинного обучения (ML) уже показала свою эффективность в торговой сети «Пятерочка». Торговая сеть «Перекресток» переиспользовала и тиражировала решение на всю торговую сеть с августа 2024 г.

«Калькулятор ресурсной потребности» с высокой степенью точности рассчитывает будущую загруженность персонала в зависимости от спроса, технических особенностей и профиля каждого магазина, учитывая более 20 параметров. Это позволяет директору торговой точки минимизировать перерасход человеко-часов или, наоборот, привлечь дополнительные ресурсы, если система покажет, что будущий рост спроса необходимо обеспечить дополнительными часами. Система динамически адаптируется к спросу и планирует загрузку кадров для оперативного управления, являясь при этом частью системы бюджетирования.

«Калькулятор ресурсной потребности» собирает оцифрованные данные из более чем 10 информационных систем компании. На основании этих данных и прогноза спроса ML-модели для каждого магазина выстраивается свой план по загруженности персонала, объему работ и количеству необходимых смен.

«”Калькулятор ресурсной потребности” – один из ключевых проектов повышения эффективности в супермаркетах. Благодаря усовершенствованному с помощью ИИ инструменту мы можем на масштабе нашего бизнеса еще более эффективно помогать магазинам в планировании и распределении нагрузки на персонал. Прогнозы «Калькулятора» с моделью ИИ в периоды высоких сезонов в шесть раз точнее классической модели. «Перекресток» продолжает расти, а значит, сети необходимо грамотно нормировать бизнес-процессы и эффективно комплектовать команды, чтобы повысить производительность труда. «Калькулятор» дает нам возможность увидеть ресурсы там, где они свободны, и направить их туда, где они сейчас особенно необходимы», – сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток».

Компания планирует дальнейшее совершенствование инструмента с помощью технологий ИИ. Система будет доработана для расчета потребностей распределительных центров Х5, в нее будут внедрены новые модули по расчету операционных показателей магазинов. Интеллектуальное прогнозирование планируется использовать также для индивидуальных мотивационных планов сотрудников и будет влиять на формирование их дохода.

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